Yolanda Díaz cree que la moción de censura de Vox "deteriora" la democracia

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha apuntado este domingo que "cuando se legitima la posibilidad de acudir a un mecanismo constitucional, como la moción de censura, sin un programa político y con un sólo objetivo, derrotar a tu adversario político y echarlo, estamos deteriorando la democracia".

Durante su intervención en el primer acto de su proyecto Sumar en Andalucía, que se ha celebrado en un abarrotado Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) de Sevilla, Díaz se ha referido a esa moción presentada por Vox contra el Gobierno, cuyo debate comenzará el próximo martes en el Congreso de los Diputados, precisando que "nos la debemos de tomar en serio".

"Vamos a tener una moción de censura, más allá de la capacidad de innovación del candidato -Ramón Tamames-, cuyo objetivo no es presentar un programa de Gobierno, cosa curiosa, sino que el único objetivo es que nos vayamos del Gobierno de España; esto no es ninguna broma, en términos democráticos es bastante serio, y como tal nos lo debemos de tomar", ha indicado.

En su opinión, "lo que vamos a vivir esta semana en España además del natural interés, tiene mucha importancia, cuando se legitima la posibilidad de acudir a un mecanismo constitucional, como la moción de censura, sin un programa político, es decir, sin ideas, sin nada, y con un sólo objetivo que es derrotar a tu adversario político y echarlo, estamos deteriorando la democracia", ha incidido.

"Esto es muy serio y creo que, por eso, nos debemos de tomar la moción en serio para esbozar los modelos de sociedad que defiende cada uno", ha manifestado.

Una moción que va a propiciar un debate en el que hablar de muchos temas, como el de las pensiones, punto en el que Díaz considera que el PP "se coloca al margen de la Constitución Española".

"Estamos viendo un PP que no sólo no tiene ninguna propuesta política sino que combate todo lo que hacemos, estamos viendo un PP ante el gran acuerdo de pensiones que se coloca al margen de la Constitución Española", ha dicho, para recordar que "son tres los preceptos que hablan en la Constitución de la protección social y de las pensiones".

Le ha recordado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, que "el modelo constitucional no es el de la capitalización que ellos defienden, eso es lo que defiende la banca, no es lo que quiso el constituyente español, el modelo de capitalización que están defendiendo vulnera la Constitución Española; nuestro modelo es de solidaridad y de reparto, no un modelo basado en la capitalización y en las posibilidades económicas de cada uno de nosotros como quieren hacernos creer".

Por tanto, ha indicado, "aprovechemos la ocasión para recordar el texto constitucional y decir a los del PP singularmente que sus propuestas se rebelan frente al mandado del constituyente español".