Vox sostiene que "no hay delito" en la empresa "fallida" del juez Serrano

Vox ha vinculado hoy a una "actividad particular" del juez y diputado Francisco Serrano la ayuda pública de 2,5 millones que le concedió el Ministerio de Industria en 2016 para un negocio que no ejecutó, y ha asegurado que "no hay constancia" de delito "ni de irregularidad" administrativa.

Según Facua, Serrano, diputado de Vox en Andalucía, no ha devuelto 2,5 millones de euros de dinero público que le concedió Industria para un negocio que no ejecutó.

El juez creó la empresa Bio Wood Niebla SL, con su entonces socio Enrique Pelegrín Díaz, el 30 de marzo de 2016.

Ocho meses después recibió un préstamo de 2.489.000 euros que debía destinarse a la implantación en Niebla (Huelva) de una nueva fábrica de pellets, un combustible que se obtiene de la recuperación de subproductos derivados de la madera como el serrín.

La fábrica no existe y la empresa solo cumplió el primer año con la obligación de depositar sus cuentas en el Registro Mercantil, al que ha ocultado su situación y movimientos de dinero desde 2017.

Preguntado en rueda de prensa si Vox va a exigir al juez Serrano que devuelva la subvención pública, el portavoz parlamentario Alejandro Hernández ha aseverado: "No tengo mucho detalle sobre ese tema, pero estamos hablando de una actividad particular en la que no hay constancia de que haya delito ni siquiera irregularidades desde el punto de vista administrativo".

Se trata -ha proseguido- de una actividad empresarial "fallida como tantas otras" y ha precisado que incluso Serrano ha presentado una denuncia por la "mala gestión" de uno de los administradores de la empresa.

"El asunto seguirá su curso judicial, que marcará las determinaciones futuras", ha agregado Hernández.