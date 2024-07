Vox justifica su rechazo a la comparecencia urgente de Prohens "para no facilitar el circo a la izquierda"

Vox ha justificado su voto en contra a la comparecencia urgente de la presidenta del Govern, Marga Prohens, "para no facilitar el circo a los partidos políticos que tienen toda la responsabilidad de lo que ocurre en Baleares".

"Prohens tendrá que dar explicaciones en actividad parlamentaria, no en este circo de verano. Llevamos un mes entero de performances de la extrema izquierda", ha dicho la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, este miércoles en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que se ha rechazado la comparecencia extraordinaria de Prohens.

Sobre ello, ha insistido en que su voto en contra viene, "no porque el PP no deba dar explicaciones de por qué han obligado a romper gobiernos y, en el caso de Baleares, un acuerdo de 110 puntos, sino por no facilitar este circo" a la izquierda.

Además, preguntada por los medios de comunicación por la situación actual del pacto con el PP, la portavoz ha mantenido que "el acuerdo de gobierno en Baleares en este momento está roto".

"Nosotros hablamos con normalidad de las cosas que tenemos que hablar puntualmente, y hablaremos con normalidad a partir de septiembre, sea que haya acuerdo y continúa o no, en todos los puntos que se tengan que trabajar en el Parlament, discutir o votar", ha finalizado la portavoz.