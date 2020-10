Vox anticipa que no respaldará "el estado de alarma perpetuo" del Gobierno

La formación política Vox ha anticipado que no respaldará en el Congreso de los Diputados el estado de alarma, que han calificado de "perpetuo", y que ha sido decretado este domingo por el Gobierno para frenar la propagación de la segunda ola del coronavirus.

"En Vox no vamos a favorecer estos experimentos de totalitarismo que tanto gustan al Gobierno para ir sometiendo a la población poco a poco y sin que se de cuenta a una cada vez mayor falta de libertad", ha señalado el portavoz de la formación, Iván Espinosa de los Monteros, a través de las redes sociales. Espinosa de los Monteros señala que con esta medida "nuestros gobernantes pretenden ocultar su fracaso trasladándonos a nosotros la responsabilidad de todo lo que está sucediendo".

"Los mismos que no quisieron en su momento hacer test de entrada a los viajeros procedentes, primero, de China y luego de Italia, como propusimos y nos llamaron xenófobos, y los mismos que, en realidad, no han querido hacer test a ningún viajero que haya procedido del exterior en los puertos y aeropuertos de España", ha enfatizado el portavoz de la formación que dirige Santiago Abascal.

"Los mismos que tienen toda la responsabilidad de lo que está pasando y que ahora quieren culpar a nuestros jóvenes, o a los hoteles, restaurantes, cafeterías y bares. Los mismos que decían que el virus no entendía de fronteras pero que ahora parece que sí entiende de horarios", ha apostillado.

Por ello, continúa Espinosa de los Monteros, "ahora pretenden someternos a un toque de queda absolutamente insólito, sometido a un horario absolutamente absurdo, y que encima quieren que se alargue seis meses bajo un nuevo estado de alarma". La crítica del portavoz de Vox en el Congreso ha continuado haciendo una comparativa con Eslovaquia, "un país que el fin de semana que viene va a someter a toda su población a un test para saber quién está infectado y merece un tratamiento dentro de su aislamiento, y quien está sano para que pueda continuar su vida normal para que no se hunda la economía".

"No han sabido hacer lo mismo -prosigue- como tampoco han sabido coordinar la sanidad para que aquellas comunidades en las que faltaban camas se pudieran derivar enfermos a otras regiones donde sobraban. Los mimos que nos han sometido a las medidas más estrictas de toda Europa para acabar obteniendo los peores resultados". Por ello, Vox votará "no" al estado de alarma "perpetuo" del Gobierno para seguir trabajando "en medidas sensatas por la salud de los españoles y para que no se hunda nuestra economía", concluía.