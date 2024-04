Villarejo implica al Gobierno de Rajoy en el presunto espionaje al suegro de Pedro Sánchez

El excomisario José Manuel Villarejo ha apuntado este lunes tanto al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como al Gobierno del PP de Mariano Rajoy en el presunto espionaje al suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando este era el líder de la oposición.

En declaraciones a RAC1, Villarejo ha afirmado que "había preocupación, sobre todo, en el CNI" por una "figura emergente política" en 2014, la de Pedro Sánchez, porque "podría tener una problemática moral". "Era lógico que se analizase", ha subrayado.

En este contexto, el excomisario no ha negado que se espiara a la familia de Pedro Sánchez, y ha señalado directamente al CNI, pero también al Gobierno de Mariano Rajoy.

"Operaciones de cierto calado no se entienden sin la autorización máxima del presidente del Gobierno. Si Rajoy no hubiera dado el ok, no se habría investigado al líder de la oposición", ha argumentado Villarejo.

El excomisario ha sugerido así que tanto Rajoy como el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz eran conocedores de este presunto espionaje: "Yo tenía dos líneas de comunicación directas con el presidente del Gobierno. Una eran interlocutores que me ponían y otra porque yo conocía al secretario de Estado y al ministro del Interior, que negociaban directamente con Rajoy".

Respecto a la denuncia de Manos Limpias contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha considerado que "la Fiscalía debería haber actuado de oficio" y que no haberlo hecho "es escandaloso".