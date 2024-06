VÍDEO: Albiach (Comuns) solo contempla un acuerdo entre PSC-ERC-Comuns o una repetición electoral

Cree que "no tendría ningún tipo de sentido" ir a una investidura si no hay un candidato con los apoyos suficientes

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmado este martes que solo existen dos opciones de cara a una eventual investidura a la Presidencia de la Generalitat: un Govern "progresista" fruto de un acuerdo entre PSC, ERC y Comuns o una repetición electoral.

En rueda de prensa tras una reunión con el presidente del Parlament, Josep Rull, en el marco de la ronda de consultas para proponer un candidato a encabezar la Generalitat, Albiach ha asegurado que la tercera vía que contempla que Junts se haga con la Presidencia no existe: "No suma, los números no dan."

A su juicio, "no tendría ningún tipo de sentido" ir a una investidura cuando el candidato a encabezar el Govern no tiene los apoyos suficientes, en alusión a la posibilidad de que Rull opte por un acto equivalente y no proponga a ningún candidato este 25 de junio.

"No estamos para marear a la ciudadanía creando falsas expectativas, para generar frustración", ha añadido.

Sin embargo, la dirigente de los Comuns ha considerado que el escenario de la repetición electoral aún no está "encima de la mesa" y ha llamado a esperar a la próxima semana, cuando se pondrá en marcha el acto equivalente.

Ha reiterado que desde los Comuns no especularán "con el fantasma de la repetición electoral" y confía en llevar a cabo, textualmente, una buena negociación que no responda a los intereses de los partidos, sino a los de la ciudadanía.

MODELO DE FINANCIACIÓN

Asimismo, en medio del debate entre republicanos y socialistas sobre el modelo de financiación para Cataluña como condicionante para abordar una investidura, Albiach ha reivindicado un modelo propio que tiene que estar "negociado con el Gobierno del Estado de manera bilateral".

"Proponemos que Cataluña pueda recaudar sus impuestos y también que el modelo que surja sea fruto y que responda a los principios de ordinalidad, de solidaridad", ha especificado, elemento que a su juicio significaría la mayor diferencia con el modelo defendido por ERC.

Según ella, frente a la solidaridad "puntual o coyuntural" de la que hablan los republicanos, los Comuns abogan por una solidaridad, textualmente, permanente que pase por la lucha contra el 'dumping' fiscal, así como plantean la crisis de vivienda como una prioridad.

