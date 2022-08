Víctimas lamentan el boicot al acto institucional del 17A: "No era el lugar"

El asesor de la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT), Robert Manrique, ha lamentado el boicot de decenas de independentistas al homenaje institucional a las víctimas del 17A, ya que considera que "no era el lugar" y que no se deben usar estos actos "para hacer política".

Decenas de independentistas han boicoteado este miércoles el acto institucional para homenajear en las Ramblas de Barcelona a las víctimas en el quinto aniversario del 17A, con gritos de "queremos la verdad" y abucheos a los políticos, hasta el punto de que incluso han roto el minuto de silencio.

En declaraciones a los periodistas, Manrique ha asegurado que a muchas víctimas y a sus familiares, que protagonizaban el acto en primera fila, les ha "afectado" y les ha hecho "mucho daño" que "no se respetara ni el minuto de silencio".

"Yo rogaría que, independientemente de las ideas de cada uno, ya que todo el mundo puede pensar lo que quiera, a la próxima, si hacemos otro acto, tengan en mente y piensen en las víctimas y no en lanzar mensajes políticos. Se puede decir lo que se quiera pero hay momentos y momentos", ha indicado Manrique.

"La gente puede decir lo que crea conveniente, pero no pensamos que sea el lugar para hacerlo. Podrían haber esperado y hacerlo en otro sitio", ha subrayado el responsable de la UAVAT.

Manrique ha explicado que al acto institucional han acudido víctimas llegadas de Australia, Alemania, Bélgica y Holanda: "¿Cómo les explicas esta historia, cómo les explicas lo que está pasando?", ha preguntado, una vez ya había finalizado el homenaje, mientras de fondo los independentistas entonaban "Els Segadors" y se vivían momentos de tensión.

"De la misma forma que he denunciado siempre que hay entidades que utilizan a las víctimas para hacer política, me sabe mal que haya entidades que utilicen actos de homenaje a las víctimas para hacer política, me sabe muy mal", ha remarcado.

En este sentido, ha indicado que le consta que varias de las personas que han protagonizado el boicot tenía previsto acudir a las 12:00 horas a la protesta convocada por la plataforma ciudadana "17A exigimos responsabilidades", del entorno independentista, ante la sede de la Comisión Europea en el paseo de Gràcia de Barcelona, en la que con diferentes lemas denuncian "Estado español y CNI, responsables", "Generalitat, inoperante" y "Basta ya de impunidad".

"Quizás podrían haber esperado a hacerlo en el paseo de Gràcia y no aquí", ha lamentado Manrique.

Varios minutos después de que el acto hubiese finalizado, y tras momentos de tensión, algunos de los familiares de las víctimas se han encarado con el hombre que ha roto a gritos el minuto de silencio, ante lo que este y algunos de sus acompañantes han replicado: "Vinieron aquí a matar a catalanes".

Preguntado por si el próximo año se tendría que replantear el formato del homenaje institucional para evitar que se repita la tensión de este año, ha indicado que, pese que la UAVAT colabora con el Ayuntamiento de Barcelona, es el consistorio quien lo debe decidir, ya que es quien organiza el acto.

Por otra parte, el responsable de la UAVAT también ha denunciado que el Ministerio del Interior únicamente haya indemnizado a una tercera parte de las víctimas de los atentados del 17A en Barcelona y Cambrils (Tarragona). EFE.

