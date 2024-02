Urtasun afirma que sería "muy positivo" avanzar hacia la oficialidad del asturiano

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado este jueves que sería "muy positivo" avanzar hacia la oficialidad del asturiano, una lengua hacia la que ha expresado su compromiso político "claro e inequívoco".

"En mi opinión, como ministro de Cultura, sería muy importante que avanzamos hacia la oficialidad; eso sería muy positivo", ha dicho antes de señalar, no obstante, que el hecho de que la lengua no lo sea no impide que se lleven a cabo actuaciones para promocionarla.

El titular de Cultura se ha pronunciado así, a preguntas de los periodistas, en rueda de prensa tras la reunión del pleno de la Conferencia Sectorial, que se ha celebrado en el Centro Niemeyer de Avilés.

En este sentido, ha explicado que las ayudas a la creación literaria, que contarán con medio millón de euros, se destinarán a las lenguas oficiales pero también a las que "tiene un reconocimiento estatutario, como es el caso del asturiano".

"Desde el Ministerio, estamos comprometidos con la defensa de la creación cultural en asturiano", ha comentado antes de apuntar que su departamento también trabaja para que las próximas ayudas a la edición puedan incorporar estas lenguas.

El ministro mantuvo ayer un encuentro con representantes de la Academia de la Llingua Asturiana, que le trasladaron varios planteamientos sobre los "ha tomado buena nota" para posteriormente "analizarlos con detalle".