Urkullu niega que haya habido una "negociación a la carta" entre los gobiernos central y vasco

El lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, ha negado que haya habido una "negociación a la carta" entre los gobiernos central y vasco para establecer una senda de déficit para Euskadi, sino que se ha respetado la "singularidad" de su autogobierno por lo que no se puede hablar de "agravios".

Urkullu ha comparecido ante los medios de comunicación tras la vigésimo primera Conferencia de Presidentes celebrada en San Millán de la Cogolla (La Rioja) y a la que ha asistido después de que los gobiernos central y vasco cerraran un acuerdo sobre el objetivo de déficit para Euskadi este año.

Se ha referido a las manifestaciones de presidentes como la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha criticado esa negociación que, a su juicio, rompe el principio de igualdad entre regiones y ha insistido en que Euskadi tiene una "singularidad", unos "derechos históricos" reconocidos en la propia Constitución española.

Ha explicado que el País Vasco "no se financia vía Estado", sino que son las diputaciones forales las que recaudan los impuestos y así asume un "riesgo unilateral" sobre el resultado de esa recaudación, con la posterior "responsabilidad y exigencia de gestionar lo mejor posible". El lehendakari en funciones ha insistido en que en el fondo no reembolsable de 16.000 millones Euskadi no participaba en uno de sus cuatro tramos, el de 5.000 millones de euros destinados a la caída de la recaudación por los efectos de la pandemia, lo que hacía necesaria la reunión de la Comisión Mixta de Concierto Económico para determinar el objetivo de déficit.

Por ello, no hay "ningún agravio respecto de ninguna otra comunidad", ha manifestado Urkullu que ha recordado que el mismo día en el que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, el 11 de marzo, estaba reunida la Comisión Mixta que acordó que si las circunstancias económicas cambiaban se celebraría una nueva reunión el primer semestre de este año.

El lehendakari en funciones también se ha referido a la cogobernanza de los fondos europeos de recuperación y ha afirmado que espera que "no por que haya una comisión interministerial se interprete que todo esto va a ser dirigido por el Gobierno español", sino que haya una "coparticipación" de las comunidades autónomas, para lo que ha mostrado su disposición.

Urkullu ha explicado que además de la comisión interministerial en la conferencia se ha planteado la posibilidad de que pudiera haber "uno o dos" presidentes de comunidades autónomas que formaran parte de un grupo de trabajo "coordinador", aunque no se ha concretado esta posibilidad. Por último, ha avanzado que este mes de agosto el Gobierno Vasco en funciones va a trabajar en los proyectos que presentará para poder ser financiados por los fondos europeos, unos proyectos en los que se deberá "esmerar" la colaboración público-privada.