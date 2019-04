Una escuela catalana veta 'Caperucita Roja' y 'La bella durmiente' por ser "sexistas"

La escuela pública Tàber de Barcelona considera que hay cuentos "sexistas" que no deben ser leídos por sus alumnos. El centro educativo cree que relatos como "Caperucita roja" o "La bella durmiente" son sexistas, y por eso deben ser retirados de su biblioteca. En total han visto 200 cuentos que van en contra de la mujer, el 30% del total de la biblioteca. Según beteve.cat, el 60% tienen algún estereotipo de género, pero se han mantenido para no dejar la biblioteca sin libros. Sólo un 11% son positivos en perspectiva de género porque "no siguen estereotipos y ofrecen diversidad". Los resultados del proyecto Biblioteca y género se publicarán en el Observatorio de la Igualdad de Género del Instituto Catalán de las Mujeres.

Para hacer dicho análisis se tuvo en cuenta el número de personajes de cada sexo, si eran protagonistas o secundarios o qué roles desarrollaban. A su juicio, la mayoría de personajes femeninos son secundarios y se les atribuyen tareas de cuidados o maternidad o tienen roles relacionados con el amor. En cambio, los personajes masculinos son protagonistas y desarrollan todo tipo de roles con actitud valiente y competitiva.

L’Associació Espai i Lleure, que está detrás del estudio, cree que estos libros "tienen un gran impacto en la formación de la identidad de la persona" y que libros como "Caperucita roja" o "La bella durmiente" "pueden derivar, a la larga, en actitudes violentas, machistas o incluso de violencia de género".

El ejemplo deTàber no es un caso aislado. En el colegio Montseny de Barcelona también van a empezar a revisar el catálogo, aprovechando el proceso de informatización. Y también anuncia que retirarán los que consideren sexistas.