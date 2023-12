UJP UGT La Rioja insta "a aplicar la totalidad de los fondos destinados al Ingreso Mínimo Vital"

El tercer comité regional ordinario de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT La Rioja ha aprobado una resolución en la que insta "a aplicar la totalidad de los fondos del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para evitar la situación de pobreza que vive gran parte del colectivo".

Según sus datos, el IMV solo alcanza a 3 de cada 4 personas, el 76% de los beneficiarios previstos hace 3 años, por lo que quedarían 550.000 personas beneficiarias por incorporar para llegar al objetivo de 2,3 millones de personas previstas. De hecho, únicamente el 20,8% de la población que vive bajo el umbral de pobreza es beneficiaria del IMV, con una cuantía media mensual por beneficiario de 171 euros y 491 por hogar.

Además, 3 de cada 4 solicitudes de IMV continúan siendo denegadas, de modo que el Ministerio dejó sin ejecutar 453 millones del presupuesto en 2022, en lugar de ser invertidos para sacar de la pobreza 250.000 pensionistas.

Según la UJP, analizando datos recientes aportados por la Seguridad Social, prácticamente un 60% de las pensiones (casi 6 millones de personas) viven en una situación de pobreza y umbral de pobreza, según la definición aceptada internacionalmente, que la estipula para cuando no se llega al 40% y 60% del salario medio respectivamente.

Los pensionistas en situación de pobreza y umbral de pobreza representa un 51,48% del total de los pensionistas, es decir más de 4,6 millones personas malviviendo en la pobreza, un porcentaje que crece entre las mujeres, cuyo porcentaje en situación de pobreza alcanza un 61,63%, 20 puntos diferencia en comparación con los pensionistas masculinos. A estas cifras debemos sumar más de 400 mil pensiones no contributivas, todas ellas en una situación de pobreza severa.

Por otro lado, los datos del observatorio que elabora UGT desde la fundación UNIATE aseguran que en la actualidad un 17,7% del total de la población se encuentra en riesgo de pobreza, lo que supone 8.427.861, y de ellos solo se llega con la ayuda del ingreso mínimo vital (IMV) 1.752.647 personas, que representa el 20,8% esa situación.

Los datos de La Rioja indican que, si bien contamos con un menor porcentaje de personas en riesgo de pobreza (un 12,3%, un total de 39.601), el IMV únicamente llega al 32,7% de las personas que se encuentran en dicha situación, un total de 12.943 personas.

De los casi 10 millones de personas mayores que viven en nuestro país, más de 6,5 millones se encuentran en situación de pobreza o umbral de pobreza. Para UJP UGT se trata de "una situación crítica que merece políticas específicas".

Tal y como explican, "el problema ya no es llegar a tener una edad avanzada, algo que estamos consiguiendo gracias a la evolución científica, la alimentación o la tipología de los empleos; sino que el problema hoy es en qué situación llegamos y si merece la pena 'mal-vivir' más años".

Por todo ello, advierten de que "no vamos a permitir que el plan contra la pobreza no contemple el que todas las pensiones, todos los pensionistas, beneficiarios de pensiones contributivas o no contributivas puedan vivir de forma digna con pensiones cuyo valor se encuentre por encima del umbral de pobreza", aseguran en la resolución aprobada.

"Con situaciones como las que vivimos en la actualidad, incremento de las colas del hambre y pobreza en nuestro colectivo, nos parece bochornoso que en el año 2022 el Ministerio de Inclusión no haya sido capaz de encontrar fórmulas para utilizar más de 450 millones presupuestados en políticas sociales en luchar contra la pobreza, devolviéndolos a las arcas del Estado", añaden.

Por lo tanto, terminan solicitando "un plan que termine definitivamente con la pobreza senior, cuyo diseño debe contener una centralidad indiscutible: la lucha contra la brecha de género".