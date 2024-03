Ucrania.- El Kremlin afirma que Francia ya participa en la guerra en Ucrania pese a que pueda "aumentar su implicación"

El Kremlin ha asegurado este viernes que Francia ya participa, aunque sea de manera "indirecta" en el conflicto abierto en Ucrania, al margen de los últimos avisos del presidente galo, Emmanuel Macron, que el jueves volvió a plantear como "posibilidad" el despliegue de tropas sobre el terreno.

El portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, ha tomado nota de las sucesivas declaraciones de Macron, y ve "obvio" que Macron vea a Rusia como un "oponente", en la medida en que "Francia ya se ha visto arrastrada a la guerra en Ucrania", según la agencia de noticias TASS.

"De hecho, participa indirectamente en esta guerra y, a juzgar por las declaraciones del presidente Macron, no está en contra de aumentar su implicación", ha añadido Peskov en declaraciones a los medios.

Para el mandatario galo, enviar militares es una "posibilidad", pese a que los principales aliados de la OTAN han salido al paso en las últimas semanas para aclarar que no es una opción que actualmente esté sobre la mesa. Macron ha alegado que no emprenderá ninguna "ofensiva" contra Rusia, pero considera que para tener paz en Ucrania" no se puede ser "débil".