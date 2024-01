Teresa Ribera, premio 'Pregressive person of the year' por su labor en política internacional

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha recibido el premio 'Pregressive person of the year' de la Foundation for European Progressive Studies (FEPS).

El galardón reconoce el trabajo de la ministra en materia de política internacional y de lucha contra del cambio climático y, desde la fundación, han destacado que Ribera "ha ayudado al desarrollo de una agenda climática robusta durante la última década".

La ceremonia de entrega, que ha tenido lugar en Bruselas, tras una jornada de reuniones con el comisario europeo Virginijus Sinkevicius y el ministro belga de Medio Ambiente, Alain Maron, se enmarca en el contexto de la presentación de la 5ª edición del Anuario Progresivo.

Este anuario se enfoca en los aspectos transversales de Europa que han dejado marca en 2023. Además, aporta una visión de futuro analítica de las políticas progresivas para 2024 con la colaboración de representantes de expertos, académicos, políticos y sociedad civil.

Este premio otorgado a la vicepresidenta tercera premia a la persona que "ha contribuido de forma más relevante en las políticas progresivas del año pasado", según han confirmado desde la fundación. En las ediciones pasadas, los premiados fueron Frans Timmermans, Sanna Marin, and Roberto Gualtieri, entre otros.