El teléfono del coronavirus en Madrid colapsa: "Tras varios pitidos salta el buzón diciendo que no hay nadie"

El coronavirus está causando una oleada de pánico nunca antes vista en nuestro país. Es especialmente destacado el caso de las zonas más afectadas por el virus: Madrid, La Rioja y la provincia de Álava. Absolutamente todas las comunidades autónomas han puesto a disposición de sus habitantes un número de teléfono en el que informarse del coronavirus o avisar de que podrían tener síntomas. En Madrid las líneas están totalmente colapsadas y desde COPE.es hemos querido hablar con Juan, un joven de 24 años que lleva todo el día intentando ponerse en contacto con el teléfono 900 102 112 sin éxito.

Síntomas desde hace dos semanas

Juan asegura que se encuentra "raro". Lleva dos semanas tosiendo y algunos días con fiebre. Dada su edad, asegura también que supuso que "sería un catarro, parece que no pasa nada", pensó el vecino de Madrid que ha tratado sin éxito llamara al teléfono del coronavirus. Entre los síntomas que ahora padece, Juan asegura que siente "fatiga" e incluso ha llegado a vomitar. "Como en la televisión no salía que eran síntomas", penso que tan solo se trató de un "catarro fuerte".

Pero la historia de Juan no queda solo en los síntomas que padece. "Llevo dos semanas y tras la primera semana tosiendo fui a Valencia", recuerda. "Cuado volví parecía que se había vuelto todo el mundo loco con esto", asegura Juan.

¿Qué ocurre cuando llamas?

Finalmente, y dado que su estado de salud no era capaz de mejorar, Juan nos explica cómo ha sido su experiencia al intentar llamar a este número de teléfono. "Lo primero que te responde es un bot que te dice que es el numero de atención del coronavirus en la Comunidad de Madrid", a partir de ahí "te dan tres opciones: informacións sobre el coronavirus y las siguientes respecto al cáncer y cáncer de mama". Al final, también existe una cuarta opción, "esperar para que te pasen con un técnico".

"Las primeras veces he esperado para que me atienda un técnico", relata el joven, "tras varios pitidos salta el buzón directamente diciendo que no hay técnicos disponibles", rememora con cierto cansancio. "Después he intentado con la primera opción, la de la información del coronavirus, que se supone que te pasan con un técnico y al final ocurre lo mismo: que no hay técnicos disponibles", asegura.

¿Qué alternativas hay al teléfono de la Comunidad?

Juan está sin ir a trabajar "aislado en casa, me encuentro mal e igual tengo el coronavirus podría infectar a todo mi trabajo", por lo que tras alcanzar un acuerdo con su empresa, se encuentra en su domicilio aislado. Le preguntamos por las soluciones que ve a su problema, por si considera acudir a un Hospital o Centro de Salud para ser atendido, ante lo que el joven asegura contundente:

"Yo creo que la única solución es seguir llamando y esperar a tener suerte para que me cojan. Que me den un diagnostico sea el que sea, pero ir al medico igual no es la mejor opción, por contagiar a otras personas", aclara Juan, un joven que atiende a COPE.es para explicar cómo está viviendo la atención (no) recibida por el teléfono que la Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de sus vecinos.