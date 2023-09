C Tangana dirige un documental sobre el guitarrista Yerai Cortés: "Tengo la ambición de hacer cine"

El cantante C Tangana ha anunciado que se encuentra dirigiendo un documental non-scripted sobre el artista flamenco Yerai Cortés porque es su artista "favorito" y le ha acompañado en su gira 'Sin cantar ni afinar', que recientemente ha dado el cantante por toda España.

"Tengo la ambición de hacer cine. No tengo ni idea de qué director quiero ser pero me encuentro cómodo ahí", ha señalado en rueda de prensa durante la presentación de su documental 'Esta ambición desmedida', sobre su última gira 'Sin cantar ni afinar' y que esta noche tendrá su preestreno mundial en el Velódromo donostiarra.

C Tangana, escoltado en rueda de prensa por los directores de su documental, Santos Bacana, Cristina Trenas y Rogelio González, miembros de la productora Little Spain, ha detallado que el documental que está preparando gira en torno a la figura de Yerai Cortés y su forma de componer, aunque ha aclarado que no dejará la música porque es una "pulsión natural", si bien ha apuntado que quiere que lo próximo relacionado con la música le tiene que "apasionar como lo anterior".

"Estoy en un punto en el que no necesito subirme a una rueda para estar sacando canciones todo el rato", ha asegurado. Posteriormente, uno de los directores del documental que protagoniza, Santos Bacana, ha adelantado que además hay "guiones en marcha" e incluso una serie que por el momento es un proyecto "bastante sólido y firme". "Sí, sí, hay cosas por ahí escribiéndose", ha agregado C Tangana.

El artista ha lamentado que siempre se le ha señalado como un producto del marketing, pero ha matizado que a partir de su disco 'El madrileño' ya se ha cambiado ese discurso. "Esos comentarios (marketing) lo he vivido, son una realidad, no una interpretación. Hay algunos titulares que lo dicen", ha explicado.

En este sentido, añade que con el documental que ha protagonizado no quiere que la gente piense "nada" de él y espera mantener la opinión pública con la que cuenta ahora. "Los directores del documental han decidido lo que sale y lo que no. Yo he dejado mi vida en manos de estas personas. Para mí también es duro, en muchas partes del documental, y ha sido duro verme así y mostrarme así. Con este documental yo no quiero que la gente piense nada de mí. Si nos quedamos igual, yo estoy encantado", ha afirmado.

Al respecto, Tangana ha comentado que el documental le ha permitido verse desde fuera y saber que hay cosas que debe mejorar de sí mismo. "Yo soy como se ve en el documental, un obseso del control en cuanto a la parte creativa. Ceder tanto terreno me ha permitido verme desde fuera y ver el proceso. Pero hay un poso que me gusta, hay muchas partes que he visto y me hacen sentir bien", ha asegurado.

Los directores del documental han expresado que una parte que han conocido del artista ha sido que es una persona muy graciosa y han detallado cómo surgió 'Esta ambición desmedida'.

"Sentimos que había algo interesante para documentar. Este proyecto se para por la pandemia y se decide en un segundo intento basado en la figura creativa de C. Tangana y cuando comienza su gira, la empresa productora de la gira, nos llama y nos propone la idea. A partir de ahí empezamos un camino muy largo, sin una idea concreta, muchas veces a la carrera, siguiendo a C. Tangana por diferentes ciudades", ha relatado.