Susana Díaz: "Es preferible votar un día un poquito cabreado que pegarse luego cuatro años enfadado"

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha llamado a los socialistas a votar el próximo 10N, recordando lo que pasó en Andalucía en diciembre y asegurando que "es preferible votar un día un poquito cabreado que pegarse luego cuatro años enfadado por no haber ido a votar y tener que soportar a la derecha".

En un mitin celebrado en Cádiz junto al candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, Díaz ha afirmado que "Andalucía se la está jugando". Así, ha recordado que el PP prometió en Andalucía 600.000 empleos más "y hoy en día hay 70.000 menos", así como que "volcó" el Plan de Empleo que había contemplado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Están apagando las escuelas rurales con menos profesores, menos líneas y más negocio para las escuelas privadas", ha dicho la dirigente del PSOE, que ha acusado también al PP de "mentir en Sanidad". En este sentido, y en relación con la acusación del Gobierno andaluz sobre las vacunas, ha afirmado que "un consejero que dice eso está inhabilitado para seguir en el cargo porque o miente o no tiene ni idea de lo que dice, y las dos cosas lo inhabilita".

Así, ha pedido a "la derecha, que gobierne y deje de mentir, que no difamen" y ha asegurado que no van a permitir "que se utilice la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía para hacer campaña contra Pedro Sánchez, contra el PSOE y contra los socialistas".

Ya en clave nacional, Díaz ha asegurado que lo que "la derecha" hizo en julio, el bloqueo para que Pedro Sánchez no fuera presidente, "no fue casualidad, porque cuando dijeron que no, lo estaban esperando". "Lo estaba esperando para que hoy, cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo en Cataluña, echarle en cara que era presidente con el voto de los que estaba provocando allí el dolor, pero Pedro Sánchez ha demostrado que primero va España", ha aseverado Díaz, que ha añadido que "Pedro sabe que tiene todo nuestro apoyo y reconocimiento".