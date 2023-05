SUP y AUGC reclaman frente a Interior mejoras para Policía y Guardia Civil con apoyo de PP, Vox y Cs

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han celebrado este miércoles una protesta frente al Ministerio del Interior para reclamar mejoras para los agentes de ambos cuerpos policiales, contando con el apoyo de representantes de PP, Vox y Ciudadanos (Cs).

Con la asistencia de los líderes de ambas organizaciones, Mónica Gracia (SUP) y Juan Fernández (AUGC), han expresado "el cansancio por el silencio" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante las reivindicaciones para frenar las "grandes desigualdades que sufren frente a otros cuerpos policiales y el resto de funcionarios del Estado".

"Me refiero a unas dietas que son de hace veinte años, no sé si alguien puede desayunar, comer y cenar por 28 euros o dormir en una gran ciudad por 48 euros", ha denunciado Mónica Gracia. "El Gobierno no se digna ni en contestar a su Policía y Guardia Civil", ha añadido Juan Fernández en una protesta secundada por los diputados Jaime Miguel Mateu Istúriz (PP), Javier Ortega Smith (Vox) y Edmundo Bal (Cs).

Ambas organizaciones, que también forman parte de la plataforma que reclama una "jubilación digna" para miembros de la Policía y Guardia Civil, celebraron el pasado 26 de noviembre una manifestación en Madrid para pedir una reclasificación "urgente" del Grupo B debido al "grave menoscabo para miles de funcionarios".

También denuncian que ambos cuerpos "se quedan fuera del establecimiento de la jornada de 35 horas al que acceden todos los funcionarios desde que suscribió el acuerdo en la mesa de Función Pública", entre otras medidas como la "implantación del teletrabajo en todos aquellos puestos en los que sea compatible esta modalidad".

Entre las pancartas que han portado los cientos de policías y guardias civiles concentrados frente a la sede de Interior en Madrid se podía ver algunas con un sonriente presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el siguiente lema: "Me gasto más dinero en el Falcon que en la Policía".

En la convocatoria del acto, las organizaciones también expresaron su solidaridad con las víctimas del terrorismo, coincidiendo con la polémica por la inclusión en las listas de EH Bildu para las elecciones del 28-M de 44 candidatos con antecedentes penales por delitos de terrorismo relacionados con ETA, siete de ellos por delitos de sangre que, finalmente, han anunciado que renunciarán a tomar el acta de concejales si son elegidos.

