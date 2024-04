Sucesos.-Investigado tras morir su caballo de sed al enredarse con un cuerda mientras forcejeaba para liberarse

Una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Guadix ha investigado a un individuo de 34 años por un presunto delito de maltrato animal. El investigado había "descuidado la supervisión" de su caballo y a consecuencia de ello el animal murió.

Los agentes del Seprona comprobaron que el caballo no tenía microchip identificativo y que había muerto al enredarse en la cuerda con la que estaba atado, que había forcejeado para liberarse y que al no poder moverse no había podido acercarse hasta el agua.

Según el relato del Instituto Armado en una nota de prensa, una vecina de Deifontes vio un caballo tirado en el suelo en el paraje conocido como El Nacimiento, y alertó a la Guardia Civil. La patrulla del puesto de esa localidad fue hasta el lugar indicado y encontró al caballo muerto.

Fue la patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de Guadix, no obstante, quien se hizo cargo de la investigación de la muerte del animal. Todo indicaba que el animal llevaba varios días sin supervisión alguna.

Los agentes del Seprona de la Guardia Civil hicieron pesquisas con los vecinos de las fincas cercanas y en la localidad de Deifontes hasta que localizaron al propietario del caballo. Éste está siendo investigado por un presunto delito de maltrato animal por no prestar los cuidados necesarios al equino con resultado de muerte.