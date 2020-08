La sincera opinión de José Manuel Soto sobre Miguel Bosé tras sus últimas declaraciones: “Necesita ayuda...”

Miguel Bosé sigue estando en el centro de la polémica. Y es que lejos de rectificar, el artista sigue insistiendo en que la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 no es tal. Por ello, en las últimas horas anunciaba que asistiría a una manifestación que tendrá lugar a las 19h de este domingo 16 de agosto en la plaza de Colón de Madrid, en contra del uso obligatorio de las mascarillas.

De hecho, para llamar a la participación, el intérprete de míticas canciones como 'Sevilla' o 'Amante bandido' se ha grabado un vídeo que ha publicado en redes sociales para llamar a la participación de esta concentración. Vídeo de treinta segundos de duración, en la que Bosé proclamaba el siguiente mensaje con la voz afónica: “Mañana la concentración por fin será a las 19h. Con lo cual ahí nos vemos, todos tranquilos. Si hay un movimiento raro no os metáis, nosotros somos pacíficos. Os espero todos allá. Yo soy la resistencia”, comentaba el artista.

La asistencia de Bosé a la manifestación contra las mascarillas no ha sentado nada bien a buena parte de sus compañeros de profesión, que calificaban de insolidario al cantante. Otro de los que han mostrado su rechazo a esta actitud del intérprete ha sido el artista hispalenseJosé Manuel Soto, quien en su cuenta oficial de Twitter mostraba sus respetos a la trayectorial musical de Miguel Bosé, pero considera que sus afirmaciones durante el periodo de pandemia, negando la gravedad de la situación y elucubrar sobre los intereses reales que hay detrás del COVID-19, ponen de manifiesto que Miguel Bosé no pasa por su mejor momento personal.

No se muy bien lo q defiende #MiguelBose , una teoría conspiranoica sobre las vacunas y el 5G, según creo, siempre me pareció un tipo libre y genial q ha influido mucho en la carrera d muchos artistas, tiene mi respeto y mi cariño, pero creo q no está bien y q necesita ayuda... https://t.co/yGy9qrjjKb