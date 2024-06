El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), ha rechazado la exigencia de dimisión de los partidos de izquierdas, entidades memorialistas y una manifestación de unas 400 personas después de que el martes rompiera fotos de republicanas asesinadas en 1937: "No voy a dimitir porque tengo el apoyo de la mayoría de la cámara".

"Creo que se ha exagerado mucho, se ha sacado de quicio", ha dicho Le Senne en declaraciones a los medios al terminar el pleno extraordinario que se ha celebrado este jueves.

"Yo no odio a ninguna víctima, ni mucho menos, nunca fue mi intención faltar al respeto a ninguna víctima, yo respeto a todas las víctimas; y no entro en el sentido de la ley porque no me corresponde como presidente pero nadie quiere atentar a la memoria de ninguna víctima", ha reiterado.