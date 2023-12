La semifinal del III Concurso Internacional de Dirección de Orquesta de la UAL augura un gran concierto final

De los 140 candidatos iniciales a tan solo cuatro, de entre los que saldrá el ganador. El proceso recogido en las bases del III Concurso Internacional de Dirección de Orquesta de la Universidad de Almería ha superado ya el penúltimo peldaño, el de una semifinal sobre la que había depositadas grandes expectativas y que ha cumplido con ellas.

El Paraninfo de la Universidad de Almería ha sido el escenario al que han subido siete de los ocho semifinalistas previamente seleccionados, ya que se ha producido la baja de última hora, por un problema familiar grave, del suizo Francesco Cagnasso.

Arriba, una agrupación de cuerda para el primer turno, según sorteo previo, en el que han intervenido Demetrio Moricca, de Italia, Roc Fargas, de España, Michal Oren, de Israel, y Jayeon Yu, de Corea del Sur, y una agrupación de viento para el segundo turno, en el que han participado Simon Edelmann, de Alemania, Samuel Agustín Aguirre, de Colombia, y So Matsukawa, de Japón, según una nota de la Universidad.

Sobre las tablas ha estado en todo momento el jurado, integrado por la vicerrectora de Cultura y Sociedad como presidenta, María del Mar Ruiz; la directora de Cultura y secretaria del jurado, Elisa Álvarez; y los maestros internacionales Vito Clemente, Marc Moncusí y Juanjo Navarro, en su caso responsable de la Orquesta y de la Coral de la UAL y figura clave en la organización del Concurso.

Tras una complicada deliberación, ante el alto nivel mostrado por los candidatos, se ha determinado que pasan a la final de este domingo Roc Fargas, Simon Edelmann, Samuel Agustín Aguirre y Michal Oren, la primera mujer que llega a la última fase del concurso.

Los miembros del jurado han felicitado a todos los aspirantes por su buen desempeño e incluso han atendido por separado a los tres que se han quedado fuera. A cada uno se le ha explicado la decisión tomada, que los maestros aspirantes han agradecido.

Antes, se ha efectuado entre los finalistas el sorteo de los bloques para este domingo, quedando ya establecidos los turnos de intervención y las piezas que dirigirán, las cuales podrán estudiar durante este viernes y ensayar, ya con la orquesta al completo, el sábado.

Si algo ha dejado claro la brillantez de la semifinal de este III Concurso Internacional de Dirección de Orquesta de la Universidad de Almería es que el concierto final será espectacular.

Cabe recordar que se traslada este año desde el Auditorio Maestro Padilla de la capital hasta el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, y que la entrada es libre hasta completar aforo.

Previamente es necesario solicitar la invitación en https://www.ual.es/vida- universitaria/cultura/aulas-culturales/actividad/03130170-6691-11EE-905D-653DB92C4BDF. En ese mismo enlace está el repertorio, para el que se contará con la soprano Belén Roig.

Habrá un premio del jurado, con el que se fijará a la persona que suceda en el palmarés a Friedrich Praetorius y a Enluis Manuel Montes, ganadores de las dos ediciones anteriores, además de un premio de los músicos de la orquesta de la UAL y otro más que concederá el público asistente.

LAS IMPRESIONES DE LOS FINALISTAS: "ALMERÍA ES MUY AGRADABLE"

Samuel Agustín Aguirre ha explicado que conoció el concurso "por un colega que participó en la edición pasada".

Se ha mostrado satisfecho con el acogimiento: "Mis sentimientos hasta ahora son sólo positivos, la organización ha sido extremadamente generosa y la ciudad parece muy bonita, así que, independientemente del resultado final, ya estoy feliz de haber decidido venir".

Roc Fargas conoció el concurso a través del mismísimo Friedrich Praetorius, "un compañero de estudio que ganó en la primera edición", que le transmitió que es "una fantástica oportunidad para jóvenes directores".

Ha valorado que "la organización es excelente" y a su vez ha confesado que se siente "un privilegiado de poder participar".

Como añadido, considera una buena iniciativa que todos los aspirantes convivan en la Residencia Civitas: "Permite conocernos e intercambiar experiencias, algo que considero una parte muy importante y bonita de esta competición". También ayuda a concentrarse que "Almería es muy agradable".

En cuanto a Simon Edelmann, ha resaltado que "hasta ahora mis sensaciones sobre la competición son geniales", añadiendo que "es un repertorio bonito y tengo muchas ganas de trabajar con la orquesta".

En tono más distendido ha sumado que "venir de Alemania y escapar de la nieve se agradece bastante".

Conoció el concurso en Internet y decidió probar suerte, plantándose en la final junto a los dos anteriores y junto a Michal Oren, quien ha desvelado que se enteró del concurso "a través de 'Musical Chairs', el cuarto en el que participo en Europa y es el mejor hasta ahora", ha enfatizado.

Basa esa valoración en varios detalles, como que "la organización es maravillosa y muy generosa y que es una oportunidad enorme".

No ha dudado en admitir que lo recomendará.

En un tono similar se han expresado los tres candidatos que no han podido acceder a la final, como el japonés So Matsukawa : "Me enteré de este concurso por Internet; está muy bien organizado, así que pude prepararme con tranquilidad y además se me ha dado la oportunidad de venir a la maravillosa ciudad de Almería y conocer buenos nuevos amigos".

El italiano Demetrio Moricca, como Oren, encontró el concurso en 'Musical Chairs' y también ha considerado que "la organización es maravillosa" y que "se trata de una excelente oportunidad", rematando con que "es un honor para mí participar", textualmente, y con que "la ciudad de Almería es realmente bonita y tranquila". Lo recomendará a sus conocidos.

Por último, la coreana Jayeon Yu tuvo conocimiento por Internet y ha supuesto su primer viaje a España: "Me enamoré del buen clima y la gente amable".

Ha dado las "gracias a este concurso tan bien organizado" y ha manifestado sentirse "honrada de tener la oportunidad de hacer música con una buena orquesta".