Seis años sin Debate sobre el estado de la Nación: “El sistema se ha desparlamentarizado”

Tres años después de llegar a La Moncloa, Pedro Sánchez sigue sin convocar el Debate sobre el estado de la Nación, que no se celebra desde 2015. A pesar de que los Presupuestos Generales del Estado incluyen una partida para esta cita, el Ejecutivo sigue sin comprometerse a liderar un debate que Mariano Rajoy, primero, y Pedro Sánchez después han ido posponiendo.

Aun así, la obligatoriedad de celebrar este significativo debate parlamentario no está contemplado ni en la Constitución ni en el Reglamento del Congreso, por lo que su convocatoria queda a merced del Gobierno. En este contexto, Ciudadanos ha presentado en el Congreso una iniciativa para reformar el Reglamento de la Cámara baja con el objetivo de convertir este debate en obligatorio y evitar así que ningún Ejecutivo pueda encontrar excusas para evitarlo.

“Jurídicamente no existe una obligación para convocar el Debate sobre el estado de la Nación. Este debate es una práctica que no es vinculante y, por tanto, no es exigible”. Son las declaraciones que el catedrático en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela, Carlos Ruiz Miguel, ha realizado a COPE para analizar la viabilidad de la convocatoria de este debate.

El constitucionalista ha expuesto que “en un sistema parlamentario es en el Congreso donde se deben debatir las líneas generales de la política así como los asuntos referidos a los problemas fundamentales de los españoles”.

Ruiz Miguel ha apuntado que el problema que existe en España “es que aunque la Constitución diga que vivimos en un sistema parlamentario, en la práctica el sistema se ha desparlamentarizado”, por lo que ha recordado que “la exigencia de esta presencia no debería de ser sólo una reclamación de la oposición, sino de los propios diputados que sustentan la mayoría”. El experto también ha enfatizado que “esta es la esencia de un auténtico sistema parlamentario”, aunque ha lamentado que nos encontramos “en un sistema de facto presidencialista”.

“Su celebración no garantiza un auténtico debate”

Los partido que esgrimen su celebración justifican que no puedan despachar con suficiente tiempo todos los temas en un cara a cara parlamentario con Sánchez. Además, hemos visto algunas 'fugas' muy llamativas de buena parte de los miembros del Consejo de Ministros durante las sesiones de control al Gobierno.

Según Ruiz Miguel, “la celebración del acto no garantiza que vaya a haber un auténtico debate, pero también es cierto que sin su convocatoria es materialmente imposible que pueda haber un debate. Al menos se ofrece esa posibilidad”. Sobre el control que la oposición pueda desplegar sobre las políticas del Gobierno, ha confesado que su celebración tampoco “garantizaría un control más férreo”, pero sí ha destacado que “al menos pueda dotar de cierta obligación a la hora de rendir cuentas”. “Llamarlo control me parece excesivo, porque ningún Debate sobre el estado de la Nación en el pasado supusieron un auténtico control”, ha matizado.

Es llamativo que partidos como Vox, Ciudadanos o Podemos no hayan participado todavía de un Debate sobre el estado de la Nación. Acerca de la idoneidad de este debate ante la posibilidad de ciertas convocatorias electorales, el catedrático en Derecho Constitucional ha recordado durante su conversación con COPE que “si se pretende que el Debate sobre el estado de la Nación se conciba como una oportunidad para que la oposición pueda pasar a la ofensiva contra el Gobierno de Sánchez, tendríamos que matizar qué parte de la oposición”.