"Seguiré usándola": COPE toma el pulso a la calle el primer día sin mascarillas en el transporte

Más de 1.000 días, casi tres años hemos tenido la mascarilla puesta al menos en el transporte público. Hasta hoy, desde las 7:35 de esta mañana, cuando se publicaba en el BOE el real decreto que deroga la obligatoriedad de las mascarillas en los medios de transporte de nuestro país. Para comprobar si los usuarios siguen utilizándola, COPE se ha desplazado a diferentes puntos de España desde primera hora de la mañana.

'La Tarde' en el metro de Sol: "Había ganas, hay que quitarnos ese miedo"

El equipo de 'La Tarde', con Pilar Cisneros a la cabeza, se ha desplazado hasta la estación madrileña de metro de Sol para comprobar de primera mano cómo está transcurriendo este primer día sin mascarillas, si hay personas que estaban deseando que llegara este momento, o por el contrario, seguirán poníendose la mascarilla aunque ya no sea obligatoria. Tal es el caso de Cristina, una usuaria de metro que contiunará usando la mascarilla en sus viajes: "En un entorno cerrado me siento más segura actualmente. Creo que en el metro la seguiré manteniendo".

Por el contrario, otra viajera, Alicia, comentaba que esta mañana en hora punta sí que la llevaba puesta, pero más tarde ya ha decidido quitársela. "Había ganas, hay que quitarnos ese miedo", decía la usuaria a Pilar Cisneros, que aunque dejará de ponérsela en el transporte, ha indicado que "siempre llevo una en el bolsillo para poder ponérmela" en momentos de aglomeración.

También ha acompañado a Pilar en el andén del metro de Sol Estanislao Nistal, virólogo y profesor de Microbiología de la Universidad CEU San Pablo, que ha comentado las dos situaciones en las que deberíamos tener la precaución de llevar mascarilla. "Si alguien está tosiendo o tiene síntomas de estar mal, uno se puede sentir más seguro o más tranquilo si lleva la mascarilla ante esa situación en la que estás al lado de una persona que te puede infectar". La otra circunstancia para ponernos la mascarilla, según el virólogo, sería al visitar a una residencia a un familiar. "Sabemos que muchas veces cuando empezamos a tener síntomas, el virus lleva replicándose y somos transmisores de ese agente infeccioso antes de tener síntomas. Ante esa duda de que a lo mejor he podido estar en un ambiente que me haya infectado, me pongo la mascarilla".

La incidencia actualmente es de 51 casos por cada 100.000 habitantes en mayores de 60 años, y la ocupación de camas covid en hospitales es del 1,6%, y en UCI del 1,7%. A pesar de estos buenos datos, Nistal ha recomendado no bajar del todo la guardia no solo ante el covid, sino también frente a otros virus típicos del invierno como la gripe. "Desde el punto de vista de como salimos y como nos enfrentamos al contacto con otras personas, hay que pensar que los virus y los agentes infecciosos de transmisión aérea están ahí, independientemente de que haya covid o no haya".

Antes nos sorprendía cuando veíamos a personas provenientes de países asiáticos con mascarillas en el metro, por ejemplo. "No éramos conscientes de que cuando esa persona se ponía la mascarilla estaba tratando de protegernos". Esa actitud es una de las principales lecciones con las que nos debemos quedar de este período de pandemia, según el virólogo.





Mediodía COPE, desde Cibeles: "Recurriremos a ella si tenemos algún virus"

Al mediodía Pilar García Muñiz se ha desplazado a la madrileña plaza de Cibeles por donde cada día pasan miles de personas que se mueven en transporte público. Un 'hub' importante en el que confluyen líneas de autobuses, varias bocas de metro y paradas de taxis.

En una de ellas se encuentra Efrain, que ha recogido durante la mañana a diferentes pasajeros. "Solo una señora mayor la llevaba", relata. En su caso, a partir de hoy como conductor ya no se platea llevarla salvo cuando recoja pasajeros en el aeropueto "por evitar el primer contacto con gente que viene de fuera".

Luis, Gabi y Merche son tres jovenes que han usado el metro esta mañana. Ninguno la ha puesto ya hoy "sentimos alivio", han reconocido a Mediodía COPE. En el vagón que han viajado calculan que la llevaría "el 20% de los pasajeros".

Desde ahora solo se plantean recurrir a ella "si portan algún virus, de cara a proteger a otras personas".

Madrid, Atocha: "Yo voy a seguir con ella en el transporte"

El primer punto de información ha sido la madrileña estación de Atocha, uno de los principales núcleos de concentración de viajeros de la capital. Allí a primera hora, había personas que la llevaban "porque están acostumbradas y ya forma parte de la rutina o porque prefieren ser prudentes, conscientes de la gran cantidad de gente a esta hora en el transporte público", señala el periodista José Luis Concejero tras hablar con varios usuarios. Algunos "no saben que ha dejado de ser obligatoria y por eso la mantienen" y otros "han decidido guardarla ya en el cajón de los recuerdos".

Yo voy a seguir con ella en el transporte por el exceso de gente

Pero tres años, más de mil días, parecen muchos para que de un día para otro desaparezcan definitivamente de nuestra vida. Por eso tras estar en el metro de Madrid, en el autobús y hablar con algún taxista, COPE ha podido comprobar que a primera hora de la mañana en este punto de la capital, las mascarillas "siguen estando muy presentes entre los usuarios". "Yo voy a seguir con ella en el transporte por el exceso de gente, hasta que no se vea ningún caso, hace falta", señalaban a COPE.





Carlos Herrera: "Yo de ustedes me la echaría al bolsillo (...) a se la ponga o no se la ponga, es cosa suya"

Otros viajeros han decidido enseñarnos el rostro y dedicarnos una sonrisa como señal de que hoy es un día diferente nuestro país. "Hoy no me la he puesto, es el primer día", "a poder ser, nunca mas", cuentan aliviados a COPE.



En Santiago: "En general alivio por poder llevar la sonrisa al aire ya esta mañana"

A lo largo de la mañana, COPE también se ha acercado a una línea de autobús que cubre el trayecto que une el aeropuerto Rosalía de Castro con la ciudad de Santiago de Compostela. "Había lago más de 40 personas en el momento de mayor ocupación a bordo y solo media docena usaba mascarilla", relata la periodista Patricia Iglesias que señala que "casi todas eran personas mayores que la llevaban por miedo al virus". Algún despistado también con los bolsillos a rebosar de cubrebocas porque iba a coger un avión y pensaba que se la iban a pedir, pero en general "alivio por poder llevar la sonrisa al aire ya esta mañana".

Audio





Dónde se siguen utilizando las mascarillas

Que la mascarilla desaparezca en el transporte, no quiere decir que ya quede en el olvido. "Yo de ustedes me la echaría al bolsillo porque hay días que vas tranquilo en el transporte público, pero hay días que tienes el aliento de un guardia en la nuca (..). Ya se la ponga o no se la ponga, es cosa suya", señalaba Carlos Herrera en su monólogo de las 8 de este miércoles.

Audio





Le decimos adiós en trenes, aviones, autobuses o metros, donde eran imperativas desde el 4 de mayo de 2020, así como de establecimientos sanitarios como ortopedias, ópticas y centros de audioprótesis, en los que se mantuvo obligatoria en abril del año pasado cuando se quitaron de interiores.

Sin embargo con la nueva norma tendremos que seguir usándola en residencias y resto de centros sociosanitarios para las personas que trabajen en ellos, siempre que estén en contacto con personas residentes y para los visitantes cuando estén en zonas compartidas.



También seguirá siendo obligatoria en hospitales, farmacias, botiquines o centros de salud, así como en clínicas dentales, de estética o fisioterapeutas.



Los indicadores de la covid-19 en España continúan en retroceso en los últimos meses, principalmente en el último, con una ocupación hospitalaria que ha descendido casi un 50 %, al pasar del 3 al 1,6 %, y un nivel de trasmisión en los mayores de 59 años que pisa ya un baremo normalizado, es decir 50 casos por cada cien mil habitantes.