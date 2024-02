Savater, Cebrián y catedráticos de Derecho presentan hoy un libro que señala la "inconstitucionalidad" de la amnistía

La Editorial Colex presentará este martes un libro en el que han participado 66 autores de "reconocido prestigio" y que reúne 78 artículos críticos con la amnistía pactada entre PSOE y Junts, con "numerosos argumentos" para explicar que esta proposición de ley "incumple reiteradamente tanto la Constitución como el Derecho Europeo".

Según ha adelantado 'The Objective' y ha confirmado Europa Press, la presentación será en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid a las 19.00 horas y en ella participarán el filósofo Fernando Savater, el miembro de la Real Academia Española Juan Luis Cebrián y diversos catedráticos de Derecho, como Manuel Aragón y Enrique Gimbernat.

Bajo el título 'La amnistía en España. Constitución y Estado de Derecho', este libro aborda "los problemas jurídicos e institucionales de la amnistía en España desde múltiples puntos de vista" y está dirigido por Manuel Aragón, Enrique Gimbernat y Agustín Ruiz Robledo.

Según señalan los directores en la introducción, "cualquier amnistía que se dicte por el Estado constitucional y democrático de Derecho vulnera la Constitución, pues su texto no la permite dado que es una excepción al principio de división de poderes que sólo la propia Constitución puede autorizar".

"GRAN DIVERSIDAD IDEOLÓGICA

La editorial detalla que la mayoría de los artículos que se reúnen en este libro son actualizaciones y relaboraciones de publicaciones previas en los medios escritos más importantes del país.

"Hay gran diversidad ideológica entre los autores que consideramos que la amnistía planeada por el Gobierno falsea el Estado de Derecho en España. Por eso, este libro no está escrito contra tal o cual partido o tal o cual dirigente o tal o cual persona que haya hecho pública su opinión. Mucho menos contra la reconciliación y la concordia. Tampoco es un libro contra Cataluña, como lo prueba el número de autores catalanes que participan; dos incluso escribiendo en su lengua catalana. No, este libro critica una amnistía que no tiene cabida en la Constitución de 1978, que además se ha diseñado aquí y ahora como una operación mercantil: se cambia impunidad por votos", escriben los directores en el libro.

Asimismo, destacan que el origen del libro responde a "una serie de inquietudes manifestadas por los directores en diferentes medios de prensa, relacionadas con prácticas que consideran erosivas del Estado de Derecho, desde el uso excesivo de decretos-leyes hasta la politización de nombramientos institucionales y alteraciones normativas con claros fines políticos".

La obra se estructura en seis capítulos que conforman un índice de gran diversidad temática: desde una revisión general del Estado de Derecho después de las últimas elecciones hasta un análisis minucioso de la proposición de Ley Orgánica "de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña".

Se estudia también la respuesta jurisprudencial de los tribunales relativas a la amnistía de 1977, la consonancia con los estándares europeos y se deconstruyen los argumentos esgrimidos a favor de la constitucionalidad de la amnistía.