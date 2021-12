Sanidad vuelve a dar la razón a Ayuso al anular las cuarentenas de contactos estrechos

Sanidad ha vuelto a 'dar la razón' a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien esta misma mañana había apostado por pedir al Ministerio de Sanidad un cambio de criterio en las cuarentenas, por el que los contactos vacunados con la pauta completa no se vieran obligados a aislarse, aún siendo contacto estrecho de un positivo de la variante ómicron.

"Ahora se están mandando cuarentenas de manera masiva y entonces estamos viendo unas cuarentenas explosivas que están tirando abajo cenas de Navidad, están cerrando aulas completas, están mandando por teletrabajo a todo el mundo y creemos que esto se puede revisar perfectamente porque es innecesario", ha expresado Ayuso esta misma mañana en una entrevista radiofónica.

Un anuncio que no ha gustado entre las filas socialistas. El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, ha tildado el anuncio de Ayuso de "ocurrencia" y ha apelado "al criterio sanitario, a la responsabilidad y la cogobernanza". "Pedimos mesura y responsabilidad", ha añadido el portavoz socialista.





??? @Hectorgomezh sobre la propuesta de Ayuso de eliminar la cuarentena tras un contacto con variante #ómicron:



Dejemos las ocurrencias a un lado.



Apelamos al criterio sanitario, a la responsabilidad y la cogobernanza.



Pedimos mesura y responsabilidad. pic.twitter.com/zKt77E74gK — PSOE (@PSOE) December 21, 2021





Una premisa que, en cuestión de horas, ha terminado por aprobarse, a pesar de la negativa del propio partido que conforma el Gobierno y después de que los técnicos del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas hayan acordado finalmente eliminar las cuarentenas para los contactos estrechos de los casos positivos de la variante ómicron, siempre y cuando tengan la pauta de vacunación completa. Al parecer, y por unanimidad, los expertos de Sanidad y las comunidades ha decidido cambiar esta norma.

Hasta ahora, cualquier persona que hubiera sido contacto estrecho de un caso positivo de la variante ómicron, independientemente de estar vacunado o no, debía guardar una cuarentena domiciliaria de diez días. Algo que, por otro lado, no ocurría en el caso de ser contacto estrecho de un caso de cualquier otra variante, en cuyo caso, si se estaba vacunado y daba negativo en las pruebas diagnósticas, no era necesario que guardara cuarentena aunque sí debía extremar al máximo las precauciones.

Una decisión que viene después de que la Comunidad de Madrid haya hecho público un protocolo de actuación en caso de dar positivo en un test de autodiagnóstico que incluía la recomendación de que los contactos estrechos vacunados con pauta completa no se aislasen -independientemente de la variante- pero sí redujesen las salidas a las esenciales.