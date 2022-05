Sánchez ofrece reunir "cuanto antes" la mesa de diálogo con Cataluña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido este jueves al Govern reunir "cuanto antes" la mesa de diálogo para Cataluña en el marco de recuperación de la confianza entre ambas instituciones tras la crisis provocada por el espionaje a los dirigentes independentistas.

Después de que días atrás asegurara estar dispuesto a reunir esa mesa cuando lo considerara conveniente el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (con el que también tiene una reunión pendiente), Sánchez ha dado un paso más ofreciendo una nueva convocatoria en breve.

Lo ha planteado en el turno de réplica a los portavoces de los grupos parlamentarios durante el debate con motivo de su comparecencia en el pleno del Congreso para informar del espionaje mediante el sistema Pegasus.

Sus referencias al diálogo con Cataluña se han sucedido en respuesta a varios portavoces, entre ellos el de Unidas Podemos, Jaume Asens, y al que ha dicho que asume que aún hay mucho camino que recorrer en Cataluña, pero ha defendido seguir avanzando para tejer confianza, lograr avances y conseguir una solución democrática que sea aceptada por la sociedad catalana.

Lamenta "profundamente" Sánchez que el caso del espionaje haya minado esa confianza.

Al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ante su pregunta previa de a qué había ido Sánchez al Congreso, le ha contestado que a rendir cuentas y para decir que el Gobierno sigue comprometido con el dialogo.

Pero ha sido en su contestación al portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, cuando ha dicho que la mesa de diálogo "se tiene que reunir cuando antes".

Un encuentro que ha vuelto a defender en respuesta a la portavoz de JxCat, Miriam Nogueras y a la que ha pedido que su partido deje de oponerse a esa reunión y de estar "anclado en 2017", pase página y mire adelante porque más del 70% de los catalanes no considera la independencia como una prioridad.

Después de que en su intervención inicial anunciara reformas en el control judicial del CNI, ha insistido en que ya hay garantías políticas, económicas y por parte de la justicia de los servicios secretos y que las reformas se harán en la presente legislatura.

Al portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha reiterado que desconocía el espionaje del CNI a dirigentes independentistas porque él no puede ni debe decidir a quién hay que intervenir los teléfonos, ya que sería un mal ejemplo porque su responsabilidad es salvaguardar el orden constitucional.

En ese sentido, ha aclarado que la directiva de inteligencia nacional es suya y la asume, pero que quien define, implementa y materializa las operaciones es el CNI con permiso judicial previo.

Sánchez ha aprovechado su turno de réplica pos para volver a acusar al PP de protagonizar una "corrupción democrática" al deslegitimar al Gobierno, bloquear las instituciones constitucionales y no apoyar al Ejecutivo en las medidas para favorecer a los ciudadanos más vulnerables ante las consecuencias de la pandemia de coronavirus y de la guerra en Ucrania.

Además, ha recordado a la portavoz del grupo popular, Cuca Gamarra, que fue al Gobierno de Mariano Rajoy al que le hicieron en Cataluña una declaración unilateral de independencia "por no ser valientes, no tener coraje y no sentarse con quienes piensan distinto para intentar llegar a un acuerdo".

"En el Gobierno, corrupción, y en la oposición, crispación", ha resumido Sánchez la actitud del PP, cuya estrategia ha identificado con la de Vox y Ciudadanos.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha reprochado después a Sánchez que no haya dado respuestas a las preguntas de la oposición, pues transparencia no es que le pregunten, si no que el jefe del Ejecutivo les responda, y ha insistido en dos preguntas.

"Qué información ha sido hackeada de los móviles de Gobierno y si alguien puede estar "chantajeando" a Sánchez y si negoció la gobernabilidad" ha repetido junto a la cuestión de si negoció la gobernabilidad e indultó a quienes estaban siendo investigados por ser una "amenaza" para la seguridad del Estado.

A juicio del PP, Sánchez sale del Congreso "más débil" porque sus socios le han recordado su debilidad y son los que le permiten que este Gobierno "se mantenga".

"No ha terminado la lista de pagos", ha advertido Gamarra, que cree que los independentistas "no encontrarán nunca un presidente tan débil que les permita llegar tan lejos".