Sánchez exige colaboración al PP y descarta una remodelación del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a La Palma un año después de la erupción del volcán en Cumbre Vieja y allí ha asegurado que no remodelará su Gabinete y ha pedido al PP que cumpla el acuerdo sobre el CGPJ y deje el obstruccionismo.

En su décimo viaje a la isla desde la erupción del volcán de la Cumbre Vieja, el jefe del Ejecutivo ha recordado que se han aportado más de 450 millones de euros, ha apelado al seguimiento del "espíritu" de La Palma y ha garantizado que se mantendrán las ayudas para la reconstrucción de la isla.

Entre estas medidas se ha referido a la instalación de una red de vigilancia y control de gases tóxicos en la zona de La Bombilla y Puerto Naos que se encuentran evacuadas desde el inicio de la erupción volcánica.

Pero Sánchez ha respondido también en su visita a las preguntas de los medios de comunicación y ha remarcado que preside un gobierno estable "que va a durar hasta el final de la legislatura"; por eso, ha insistido, no entra en sus planes introducir ningún cambio.

Ha recordado también que la renovación del CGPJ lleva bloqueada exactamente 1.351 días, y ha subrayado que no hay precedentes en Europa ni en la historia democrática española en lo referente al gobierno de los jueces.

Sánchez ha admitido un pacto con la dirección del PP para renovar la cúpula del CGPJ y por ello ha renovado sus demandas de responsabilidad al principal partido de la oposición y que cumpla "con lo firmado, con la ley y con la Constitución, que se tiene que cumplir del primero al último de sus artículos".

"Esta actitud obstruccionista de bloqueo, de decir no a todo y, sobre todo, de no renovación de uno de los principales poderes de la democracia no tiene precedentes", ha insistido Pedro Sánchez.

El presidente ha destacado además que el Gobierno "tiende la mano" y está dispuesto a renovar el CGPJ "mañana mismo".

La misma demanda de responsabilidad la ha formulado en relación con las medidas de ahorro energético, para lo que ha pedido el espíritu de unidad que se vivió en La Palma tras la erupción volcánica, ya que, ha continuado, España está siendo solidaria con sus socios europeos frente "al chantaje de Putin".

España tiene mucho que aportar para que otros países europeos puedan reducir la dependencia energética del gas ruso y en cuanto a la petición alemana de que haya una conexión desde suelo español, es algo que "España ha venido reclamando a Europa desde hace mucho tiempo", ha recordado Pedro Sánchez.

Ha insistido en que la situación energética y la inflación está relacionada con la guerra de Ucrania y ha subrayado que aunque España no es de los países más afectados por el "chantaje energético" de Putin, "debemos ser solidarios con nuestros socios europeos".

"Y lo seremos aún más cuando mejoremos las interconexiones porque contamos con un tercio de la capacidad regasificadora del conjunto de la Unión Europea" ha afirmado Sánchez, que se ha referido a las declaraciones del canciller alemán Olaf Scholz para reforzar la conexión energética de la península ibérica con el mercado energético europeo a través de Francia.

"Eso es algo que el gobierno de España lleva reclamando a Europa desde hace mucho tiempo, también administraciones previas al actual gobierno y esperemos que dentro de poco se pueda hacer realidad este sueño" ha comentado.

Además ha reiterado que permitirá aportar soluciones alternativas a este chantaje energético y también hacerlo compatible con el transporte de hidrógeno verde que, ha dicho, que es la gran apuesta que está haciendo el Gobierno de España. EFE

