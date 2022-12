Sánchez acusa a la derecha de secuestrar el parlamento: "Quien dice defender la Constitución, la incumple"

Pedro Sánchez ha calificado de "intento de atropellar la democracia" por parte de la "derecha jurídica" el hecho de que el Tribunal Constitucional haya convocado un pleno de urgencia para discutir los recursos de PP y Vox a la ley que suprime el delito de sedición, reforma el de malversación y modifica la elección de los dos magistrados del tribunal de garantías que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial.

El presidente del Gobierno ha hecho esta afirmación en la rueda de prensa que ha ofrecido en Bruselas al término del Consejo Europeo, motivo por el que no ha podido estar en el último pleno del Congreso en el que se ha dado luz verde para que la reforma pase al Senado. "Hoy la ley y la Constitución se cumplen en todos los territorios, y precisamente es quien dice defender la Constitución quien la incumple, el PP, bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional", ha subrayado.

Además, tras las polémicas por la propuesta de ERC de insistir en un referéndum de autodeterminación, Sánchez ha defendido que "en Cataluña no va a haber ninguna consulta". "No solo porque no cabe en la Constitución, que ya con eso sería suficiente, sino porque además hemos de contribuir con soluciones que superen la fractura", ha añadido ante la pregunta de si podía garantizar que nunca habría una consulta de ese tipo.

"Amordazar el parlamento"

"Estamos ante un intento de atropellar nuestra democracia por parte de la derecha, no solo la política sino la jurídica jaleada por la derecha mediática y esto es inaceptable", ha resumido lo ocurrido este jueves en España. Sánchez también ha acusado a la derecha y la ultraderecha de haber intentado "amordazar al Parlamento para mantener el bloqueo de una institución tan importante para el funcionamiento de la democracia como el Tribunal Constitucional" igual que han venido haciendo en lo últimos cuatro años con el CGPJ.

Pese al "complot tan burdo" por parte de la derecha y la ultraderecha que se ha visto hoy, el Congreso finalmente ha podido llevar a cabo su votación, ha destacado, subrayando que "a pesar de estos acontecimientos España es una de las principales democracias de Europa". Asimismo, ha advertido tanto a PP como a Vox de que tienen que entender el mensaje de que "no todo vale, no ser puede tildar a un Gobierno emanado de las urnas, del Parlamento, como ilegítimo, criminal y golpista".

Sánchez ha echado en cara a la oposición que con el "uso de palabras tan gruesas" como las que dirige hacia el Ejecutivo al hablar de golpe de Estado, de golpismo y de Gobierno ilegítimo y criminal, se está "banalizando". "¿Quién da más? ¿Cuál es el siguiente?", ha preguntado en tono irónico, tras denunciar que es una tónica que se repite tanto con Vox como con el PP de Pablo Casado y ahora de Alberto Núñez Feijóo.