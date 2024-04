Rueda reclama a Sánchez y a la oposición que pidan disculpas sobre ley del litoral gallega

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reclamado al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los principales partidos de la oposición en Galicia, BNG y PSdeG, que pidan disculpas sobre la ley del litoral gallega después de que el Tribunal Constitucional tumbase ayer el recurso del Ejecutivo central contra esta normativa.

En la sesión de control al Gobierno autonómico en el pleno del Parlamento, Rueda se ha dirigido específicamente al portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, para que hable "una última vez" en nombre del Gobierno -dado su pasado como delegado del Gobierno- y de Sánchez y pida "disculpas por el señalamiento, el trato discriminatorio y (por) negar el pan y la sal a Galicia".

Una actitud por la que el Ejecutivo central recibió ayer "un palo monumental" del TC, ha apostillado Rueda.

Besteiro ha recordado que el PSdeG no votó en contra de esa ley, dado que see abstuvo en el Parlamento, y ha asegurado que tampoco dijo nunca "si era constitucional o no", por lo que espera que la Xunta y el PP respeten siempre las decisiones del Constitucional, porque el PSOE ya lo hace, según su criterio.

Por el contrario, "otros dicen que es un tribunal de parte cuando les conviene o incluso que es un cáncer del sistema democrático", ha apuntado el diputado socialista, que ha interrogado al presidente gallego por la política industrial de la Xunta.

Para jefe del Ejecutivo autonómico, Besteiro está confundido, porque "tanto baile de puestos en tan poco tiempo lo pone en una situación complicada", ya que cuando era delegado del Gobierno en Galicia, y se estaba tramitando la ley, "dijo que en ningún caso podía ir adelante porque iba en contra de la Constitución y no le convenía a Galicia".

Durante la tramitación de esta ley, antes de su aprobación en el Parlamento en julio de 2023, Xunta y Gobierno central discreparon con intensidad sobre su contenido previo al recurso finalmente presentado ante el TC, hasta el punto de que el entonces secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán consideró en una entrevista radiofónica que el anteproyecto aprobado por la Xunta contenía puntos que rozaban la inconstitucionalidad y que era "casi una declaración de independencia".

El presidente gallego también ha aprovechado la pregunta de la líder de la oposición, Ana Pontón, sobre regeneración democrática, para reprochar la postura del BNG respecto a la ley del litoral, ante la que se abstuvo, y reclamarle que "pida disculpas" por "meter la pata".

En este sentido, criticó que Pontón hablase sobre esta normativa como si fuese "experta jurídica y visionaria total del desarrollo competencial", al decir que la ley sería "papel mojado" porque Galicia no tenía competencias, así que la ha instado a "informarse" antes de hablar.

El Tribunal Constitucional rechazó por unanimidad el recurso del Gobierno central contra la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia (LOLGA) y ha desestimado 70 de las 72 impugnaciones incluidas en este recurso de inconstitucionalidad.