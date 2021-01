La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha dado positivo en Covid-19, según ha informado ella misma a través de sus redes sociales.

Así, ha relatado que este martes por la tarde se enteró de que había sido contacto estrecho con otro positivo y, tras contactar con su centro de salud" le han hecho al prueba este miércoles.

Os cuento, ayer por la tarde me enteré de que había sido contacto estrecho de un positivo en coronavirus y rápidamente contacté con mi centro de salud. Hoy me han hecho la prueba y he dado positivo. Toca cuarentena. Me encuentro bien. Ojalá todo esto pase pronto. Cuidaos mucho ��