La revelación de que Feijóo estudió la amnistía antes de descartarla agita al PP

La revelación de que la dirección nacional del PP estudió durante 24 horas la legalidad de la ley de amnistía antes de descartarla y de que Alberto Núñez Feijóo estaría abierto a un indulto condicionado a Carles Puigdemont ha agitado al Partido Popular a una semana de las elecciones gallegas.

Más de una decena de medios, incluido EFE, han desvelado que el PP estudió jurídicamente la ley de amnistía antes de rechazarla en el marco de los contactos con Junts y que Feijóo contempla indultos condicionados a que los independentistas sean juzgados, expresen arrepentimiento y haya una reconciliación "real", que para el PP implica la renuncia al referéndum ilegal y a la independencia por la vía unilateral.

Feijóo ha dado este domingo explicaciones sobre estas informaciones, que trasladaron fuentes del PP, sin negar con sus palabras la veracidad de lo publicado.

Así, en declaraciones a los periodistas en Ferrol, ha sostenido: "He dicho que no, dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía por dos razones: porque es ilegal, inconstitucional y porque rompe el principio de igualdad de todos los españoles.

Y ha agregado: "Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto".

Además, tras señalar fuentes del PP la dificultad de que Carles Puigdemont sea condenado por terrorismo en el caso que investiga a Tsunami Democràtic, Feijóo ha defendido que se debe investigar "cualquier presunto acto de terrorismo o cualquier conexión presunta entre el independentismo y el régimen de Putin".

Además, el líder del PP ha acusado a los partidos del Gobierno de querer "embarrar la campaña" de las elecciones gallegas.

Pese a que las palabras de Feijóo no han desmentido las informaciones publicadas, varios dirigentes del PP desde vicesecretarias como Ester Muñoz a diputados como Marta González o Rafa Hernando han empleado las redes sociales para sostener que contra Feijóo se han vertido bulos, mientras que dirigentes como Miguel Tellado o Cuca Gamarra hablan de manipulación.

Las informaciones publicadas, y trasladadas desde fuentes del PP, han agitado así al partido. La mayoría de dirigentes territoriales han optado por guardar silencio acerca de lo publicado, al menos hasta el momento.

Entre quienes no se han pronunciado figura el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, que fue la voz más crítica con la decisión de contactar con Junts ante la investidura de Feijóo.

Hay autonomías donde se esperaba con expectación las palabras de Feijóo. Fuentes de un Gobierno regional han indicado a EFE que el líder del PP ha sabido explicar de forma contundente que no se negoció la amnistía con Junts, disipando dudas.

Sin embargo, también hay exdirigentes que consideran un error que en campaña se haya revelado que el PP estudió la amnistía, aún cuando no llegase a negociarla, porque es algo difícil de entender para votantes que llevan meses movilizándose en la calle contra esta medida.

En la dirección nacional otras fuentes admiten que, si bien no hay preocupación, la polémica obliga a gestionar y dar explicaciones en un contexto electoral.

Además, varias fuentes contactadas por EFE coinciden en apuntar que las informaciones publicadas suponen una baza para el PSOE y para la izquierda en la recta final de la campaña de las gallegas, algo se reconoce también en el PP gallego.

En el partido hay voces que apuntan además al hecho de estas revelaciones se hayan conocido después de que Puigdemont sostuviese en una carta enviada a eurodiputados que si hubiera permitido la investidura de Feijóo no se le estaría investigando por un delito de terrorismo ni se abriría la puerta a hacerlo por el de alta traición, y que finalizaba señalando que de eso hablarán "cuando toque" y que "todo se sabrá".