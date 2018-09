¿Qué políticos extranjeros tienen cargos en España?

El exprimer ministro francés, Manuel Valls, anuncia este martes a las 19.00 horas si se presenta como candidato a las elecciones municipales de Barcelona en mayo de 2019 con una candidatura transversal, en un "acto cívico" en el Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB).



En un comunicado se informa de que Valls desvelará "cuál será su posición en relación a las elecciones municipales de Barcelona", sin concretar si esto puede suponer que lidere una candidatura como alcaldable.



En los últimos días, Valls ha ido dando pistas de sus intenciones, como el apunte publicado en su cuenta de Twitter este mismo viernes en el que aparece una fotografía de sus pies con las tradicionales baldosas de las calles barcelonesas ('panot') y el mensaje 'Barcelona...' y que el comunicado ha sido enviado desde una cuenta de correo electrónico desde el dominio '@valls2019.com'.

En el acto en el CCCB estarán invitadas las personas "que han acompañado a Valls durante el proceso de reflexión que ha mantenido desde el pasado mes de junio, y que han compartido con él ideas sobre el futuro de Barcelona", explican en el comunicado.



Valls puede llegar a ser el alcalde de la Ciudad Condal, algo que ha sido criticado por varios partidos catalanes porque consideran “se encuentra al margen de lo que está ocurriendo en Cataluña”, pero ¿qué otros políticos extranjeros tenemos en nuestro país.





Juan Antonio Moreno Doca (PP)

El alcalde de Villamantilla (Madrid), Juan Antonio de la Morena EFE

El alcalde de Villamantilla (Madrid). Está considerado como el primer alcalde negro de España. Es natural de Guinea Ecuatorial, y lleva desde 2007 como alcalde de la localidad madrileña.





Rommy Arce (Ahora Madrid)

GRAF2723. MADRID, 25/04/2018.- La concejala de Ahora Madrid, Rommy Arce, atiende a los medios de comunicación en la Puerta del Sol durante la concentración convocada a través de las redes sociales para echar a la "mafia" del PP y de Ciudadanos, después de que Cristina Cifuentes haya anunciado su dimisión, precipitada por la publicación de un vídeo de un supuesto hurto en un supermercado en 2011. EFE/J.P.Gandul J.P.GANDUL

Es concejala del Ayuntamiento de Madrid. Es de Perú y pertenece a la formación política de Manuela Carmena y además es la primera edil extranjera de Madrid.





Gabriel Paduraru (Ciudadanos)

Nacido en Rumanía, es actualmente concejal en el Ayuntamiento de Castellón. Asegura que como concejal “no representa a los rumanos, aunque esté orgulloso de ser rumano”.





Rita Bosaho Gori (Podemos)

Es de Guinea Ecuatorial y es diputada de Podemos por Alicante.





Consuelo Cruz Arboleda (PSOE)

La colombiana está considerada como “la negra que rompió el techo de cristal del Congreso”. Es la número 18 del Grupo Federal Afrosocialista de Madrid. Consuelo lleva en la sangre "el mandato de sus ancestras", eso lo tiene claro y lo repite cada poco. ¿Su misión? Dejar la montaña que las mujeres negras tienen que escalar "más bajita" de lo que ellas se la encontraron. No se imagina su vida fuera del activismo de ninguna manera: "Yo no me callo, me echarían de cualquier trabajo normal porque estaría todo el día poniendo las desigualdades sobre la mesa".





Fátima Taleb (Guanyem Badalona en Comú)



Nacida en Marruecos, es actualmente concejala de Participación en el Ayuntamiento de Badalona.





Aurel Truta (PP)



Es actualmente el alcalde Páramo de Boedo (Palencia). Es el primer alcalde rumano de nuestro país.





Ann Gyles Gyles (ERC)

Es de Bélgica y ha sido alcaldesa en Alfés (Lleida).





Claude George Edgar Doppia (PP)

De origen francés, fue alcalde de la localidad salmantina de Rollán en 2007.