El PSPV asegura que el Gobierno "quiere reformar la financiación" mientras "Mazón no pinta nada" en la posición del PP

El PSPV asegura que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes demostró "dos realidades": que el Gobierno "quiere reformar la financiación" autonómica y está "comprometido" a ello, mientras el 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, "no pinta nada" en la posición del Partido Popular a nivel estatal.

Así lo ha manifestado el síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, sobre la posición que trasladó en el CPFF la consellera de Hacienda, Ruth Merino. Tras la reunión, la Generalitat informó que Merino había reclamado al Gobierno que reabra la negociación para reformar la financiación y aprobara inmediatamente un fondo transitorio de nivelación en lugar de "plegarse a la ruptura del sistema que persiguen los independentistas catalanes con un consorcio fiscal y una financiación singular para Cataluña".

A juicio del PSPV, la "realidad" es que el Gobierno demostró estar "comprometido con las comunidades autónomas" y "en particular con la Comunitat Valenciana", algo que relaciona con la cifra "récord" de entregas a cuenta y transferencias de recursos. "El Gobierno quiere reformar el sistema de financiación y pone propuestas sobre la mesa", recalca.

Frente a ello ve a "un PP que son muchos partidos populares", en alusión a la petición de Mazón de un fondo de nivelación para la Comunitat que "no está aceptada por el resto de comunidades gobernadas por el Partido Popular". "Génova no hace caso a las reivindicaciones de Carlos Mazón porque no tiene voz propia en Madrid", asevera, algo que considera "preocupante para los valencianos".

Ante esta situación, el PSPV exige al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo "que se pongan de acuerdo" en materia de financiación y "que se siente a hablar con el Gobierno igual que se ha podido reformar el Consejo General del Poder Judicial o que se ha llegado a un acuerdo en las cuotas migratorias". "Que sea un partido de Estado y que tenga la voluntad de reformar el sistema de financiación", urge.