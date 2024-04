El PSOE critica a Sanz por ejecutar "sólo un tercio" de las inversiones previstas en colegios públicos en 2023

Los socialistas advierten que el Gobierno local "dejó casi cuatro millones sin asignar" mientras "miente" a las comunidades educativas

El Grupo Municipal Socialista ha asegurado este miércoles que el equipo de gobierno que preside José Luis Sanz "no ha ejecutado inversiones" en colegios públicos "por importe de 3,7 millones de euros que estaban consignadas en el Presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla para 2023".

"De los 5,77 millones previstos, la ejecución a 31 de diciembre pasado (derechos de pagos reconocidos a empresas por las obras realizadas) fue de 2,08 millones de euros, correspondientes a las inversiones diseñadas o licitadas en su mayor parte entre final de febrero --fecha de aprobación del Presupuesto por parte del Pleno-- y mediados del mes de junio, cuando concluyó el mandato anterior", detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Esgrime el Grupo Socialista que esos 2,08 millones suponen el 36% de las partidas consignadas, "con lo que dos tercios no fueron finalmente ejecutados en el conjunto de 2023". "El segundo semestre de 2023 fue baldío, sin inversiones, puesto que el nuevo equipo de Sanz, en vez de gestionar el presupuesto y los proyectos de inversión, prefirió dedicar meses y meses a realizar una encuesta entre los colegios para tapar su inoperancia echando las culpas al gobierno anterior", como ha afeado la portavoz adjunta del PSOE municipal, Sonia Gaya.

Estos datos, "que son públicos en la web del Ayuntamiento, están extraídos de la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio de 2023", subraya el PSOE municipal. "Las cifras no mienten y la realidad es que, frente a las promesas de Sanz de mejora de los colegios, 'una prioridad de su gobierno', en 2023 tan solo invirtió un tercio de las partidas económicas existentes".

"Ello, por su incapacidad a la hora de gestionar y su desprecio al medio centenar de proyectos que, en distintos estados de tramitación administrativa --en obras, licitados o en redacción--, dejó planificados el gobierno socialista de Antonio Muñoz", ha abundado Gaya.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En el detalle de la ejecución presupuestaria "llama también la atención el cero por ciento ejecutado en obras previstas para seguir avanzando en la sostenibilidad energética, el aislamiento térmico y la climatización de los centros educativos", a los que se dio un "gran impulso" en los últimos años "con inversiones superiores a los 12 millones de euros en 21 colegios" para rehabilitación y eficiencia energética y confort térmico con cofinanciación de fondos europeos que fueron captados por la Agencia Andaluza de la Energía "y a los que el Ayuntamiento presentó los proyectos de inversión".

"Que la delegada de Educación, Blanca Gastalver, no vaya diciendo a las AMPA, a las que convocó obviando al Consejo Municipal Escolar para que los grupos políticos no pudieran cuestionar su labor, que no había dinero o que no hay Presupuesto en 2024, culpando de todo al PSOE", ha subrayado Gaya. "Presupuesto había para 2023 y no lo gestionó ni lo gastó porque andaba haciendo una encuesta sesgada sobre la situación de los colegios", ha concluido la concejal socialista.