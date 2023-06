Un proyecto europeo sobre moda y reciclaje textil para mujeres mayores llega desde Portugal a la capital maña

El proyecto 'From Granny to Trendy. Talleres de moda: reciclaje textil para mujeres mayores', liderado por la ONG zaragozana Isabel Martín, ha llegado a la capital aragonesa para replicar los exitosos talleres que han realizado en Portugal desde 2013 de la mano de 'Vintage for a Cause', una marca de economía circular.

Esta iniciativa zaragozana, financiada por la Comisión Europea con su programa Erasmus+, ha buscado la transferencia de prácticas innovadoras para el empoderamiento de las mujeres mayores de 50 años --desempleadas o en situación de vulnerabilidad-- mediante una participación activa en la sociedad.

La Fundación Isabel Martín ha contado con el apoyo del centro superior de Diseño 'Hacer Creativo', el cual ha prestado sus instalaciones para la realización de los talleres textiles; así como de la marca 'Vintage for a Cause' que ha realizado una formación previa en Oporto para enseñar a la asociación aragonesa a diseñar la réplica de estos cursos en Zaragoza.

El objetivo del proyecto es que las inscritas socialicen entre ellas y sean capaces, al finalizar el mismo, de reciclar o transformar una prenda de ropa. La primera sesión de este programa --de doce talleres-- tuvo lugar el 23 de febrero y desde entonces se ha realizado una actividad todos los jueves de forma alterna.

El último taller será el 9 de noviembre de este año, pero el broche final lo pondrá una exposición y un desfile de moda con las prendas realizadas por estas mujeres que tendrá lugar, lo más posible, el mes de febrero de 2024.

El programa completo permitirá abordar --durante dos años-- varias actividades, como charlas sobre el recliclaje o la moda en el espacio 'EntreMujeres' de la Fundación Isabel Martín, o la participación de jóvenes estudiantes de diseño de moda, que favorecerá el intercambio intergeneracional.

Estas actividades complementarias se sumarán a los talleres de costura y entre ellas han destacado las charlas sobre la 'Campaña Ropa Limpia' o comercio justo; una visita al CaixaForum Zaragoza para ver la exposición de 'Cine y Moda' de Jean Paul Gaultier; así como los proyectos de 'Moda Red' o 'Arropados'. El próximo 15 de junio, las doce participantes podrán conocer la iniciativa de empoderamiento femenino, 'Hilvanando culturas'.

La Fundación Isabel Martín ha aportado su experiencia en desarrollo de proyectos de acción social en Zaragoza, en especial con mujeres mayores y de cooperación internacional. Por su parte, 'Hacer Creativo' ha ofrecido su experiencia en educación superior en diseño de moda, así como certificados de profesionalidad en temáticas de confección y la gestión previa de proyectos europeos.

El socio portugués, 'Vintage for a Cause', es una marca de economía circular con compromiso social, enfocada en la reutilización de residuos textiles a través del 'upcyling' o 'suprarreciclaje' --estrategia integrada en la economía circular para reciclar los residuos fabricando nuevos materiales--.

La marca portuguesa facilitará la metodología y capacitación para la realización de los talleres gracias a su experiencia de nueve años en el empoderamiento de mujeres desempleadas mayores de cincuenta años, a través de estas actividades textiles.

FUNDACIÓN ISABEL MARTÍN

La Fundación Isabel Martín es una ONG española, de ámbito estatal, privada, aconfesional y apolítica, que trabaja en proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo y Acción Social. La organización nace con la vocación de continuar con el legado de la misionera y enfermera, Isabel Martín, quien trabajó por el empoderamiento de las mujeres, promoviendo la educación, la dignidad y la justicia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Asimismo, presta atención a la infancia desprotegida, el desarrollo comunitario y la promoción de las personas.