Prohens niega ningún contacto de la trama del caso Koldo con su Govern

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha negado ningún contacto de la supuesta trama corrupta del llamado caso Koldo con alguien del Govern que preside, en relación con la reclamación de 2,6 de los 3,7 millones pagados la pasada legislatura a la empresa Soluciones de Gestión en una compra de mascarillas.

Prohens ha comparecido este lunes ante la comisión de investigación de la Cámara Baja sobre el caso Koldo donde ha defendido que el Govern trabaja "para no perdonar ni un euro a la empresa que estafó a Baleares".

Por eso reclama por vía administrativa y penal la devolución de los 3,7 millones que el ejecutivo balear pagó a la empresa por 1,5 millones de mascarillas de calidad inferior a la contratada, que están caducadas y guardadas en un almacén.

La presidenta balear ha asegurado que la primera noticia que tuvo sobre esa compra a la empresa Soluciones de Gestión fue cuando se publicó en los medios que había habido una veintena de detenciones.

"No tengo conocimiento antes del 21 de febrero porque el Govern de Armengol me lo ocultó y ningún documento del traspaso de poderes nos advierte de la complejidad de una reclamación que no se inicia hasta el 24 de agosto, siendo yo presidenta", ha explicado sobre la reclamación a la empresa de que devolviera 2,6 millones.

Ha insistido en que su Govern ha trabajado "para poner luz y restituir a las arcas públicas el dinero y no perdonar ni un euro a la empresa de la supuesta trama que operó en Baleares gracias a la mediación de Koldo García y mediante la contratación del Govern de Armengol".

Sobre las supuestas presiones a su Govern para que dejara de reclamar ha dicho: "Niego ante ustedes y ante quien haga falta ningún contacto de esta trama del Partido Socialista con miembros del Partido Popular ni de mi Gobierno".

Prohens ha dicho no conocer personalmente a García, ni a Jacobo Pombo que se ha publicado que fue quien pudo mediar para que el Govern desistiera de la reclamación.

Ante una pregunta del diputado socialista Juan Antonio González de por qué hay tres informes de la UCO en el sumario que apuntan a miembros del PP de Baleares, Prohens ha respondido que "no hay ningún informe de la UCO que apunte a miembros del PP de Baleares".

La presidenta ha cuestionado por qué el Govern anterior, que presidía Armengol, ocultó a la Guardia Civil cuando fueron en 2022 al IbSalut un certificado del Centro Nacional de Medidas de Protección que dice que las mascarillas no tienen la calidad suficiente y que estaban en un almacén y habían caducado.

Ante una pregunta del diputado del PP Josep Vicente Marí sobre si tiene constancia de si Armengol se reunió con el exministro José Luís Ábalos o con Koldo García, Prohens ha explicado que dispone de un programa oficial sobre una visita del entonces ministro el 26 de marzo de 2021 a Armengol para ver unas obras del Baluard del Príncep y de que después hubo un encuentro privado, y "entre los asistentes estaba el señor Koldo".

Sobre el hecho de que el anterior Govern tardara 3 años en reclamar, Prohens ha dicho hacerse cargo de las dificultades para conseguir material sanitario en el momento de la pandemia en el que se compraron pero ha precisado: "No puedo comprender que una vez el Govern tiene el certificado que dice que las mascarillas no tienen la calidad suficiente, por qué no se reclama nunca ese dinero durante el Govern Armengol".