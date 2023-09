El regreso en Barcelona a una normalidad institucional 'fake': 17 años después

Era noticia de calado esta semana, pero su importancia quedaba eclipsada por el debut de la 'era del pinganillo' en el Congreso español. El caso es que 17 años después, Barcelona recuperaba la normalidad institucional al recibir Felipe VI al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC).

Eso es, 17 años han pasado desde la última audiencia del jefe del Estado a un alcalde barcelonés. Fue en 2006, cuando Juan Carlos I se veía la cara con el socialista Jordi Hereu.

Así ha sido la transformación del Congreso para habilitarlo a las lenguas cooficiales: 280.000 euros El hemiciclo contará con 450 auriculares que conllevan el alquiler de un sistema de transmisión y recepción que debe asegurar la labor de la docena de intérpretes contratados Redacción Digital 19 sep 2023 - 06:06

En todo este tiempo no ha habido audiencias con el alcalde convergente Xavier Trias (2011-2015). Tampoco con la alcaldesa Ada Colau (2015-junio 2023), quien coincidió en diversos actos con el monarca pero le plantó en saludos oficiales, como ocurrió con el Congreso Mundial del Móvil. Fue el propio Jaume Collboni quien mantuvo los vínculos institucionales con la Casa Real cuando desempeñaba el cargo de primer teniente de alcalde.

Esta vez, la audiencia entre ambos, que se celebraba en el Palacete Albéniz de Barcelona, duraba poco más de una hora y el tono que sobrevolaba era cordial.

Collboni obsequiaba al Rey con un ejemplar de la edición especial de cómic de Mortadelo y Filemón que se publicó con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992, cedida por la viuda de Francisco Ibáñez, Remedios Solera y un libro de fotografías "Barcelona", coeditado por el Ayuntamiento y La Fábrica, una obra que hace un recorrido por la historia de la ciudad desde el siglo XIX a través de imágenes de autores reconocidos y ciudadanos anónimos. Mejor disposición imposible.

PINCHA PARA LEER: Carlos Herrera: "La amnistía no se está negociando en secreto, ya está negociada"

"Arrodillar Barcelona ante un Borbón"

Pero no tardaban en llegar las críticas. La portavoz de ERC en el Ayuntamiento, Elisenda Alamany, salía en su cuentan de X para apuntar que, tras 17 años en los que ningún alcalde "arrodillaba Barcelona ante un Borbón", sí lo ha hecho a su juicio Collboni, a quien le recordaba que "fue investido como alcalde progresista".

Carlos Herrera: "No nos engañemos"

Carlos Herrera ha aplaudido este ambiente, "sin las mamarrachadas habituales a los que nos acostumbraban las Colaus y en toda esa patulea".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No obstante advertía que si bien se ha ganado ese espacio de normalidad, no debemos "engañarnos". "Esa presencia no ha sido posible por la normalización de la política catalana, los independentistas, que antes plantaban al Rey, hoy protestan porque el alcalde de Barcelona haya sido recibido en audiencia".

Porque los separatistas "están en lo de siempre". La diferencia es que ahora "hay un alcalde en Barcelona que al menos tiene un mínimo de sentido institucional".

Un alcalde que por cierto ha llegado al puesto "porque el Partido Popular decidió que fuera él y no Javier Trías".

"Cuando PP y PSOE son capaces de colaborar para plantar cara al independentismo, las cosas funcionan", advierte Herrera que por otro lado lamenta que "este tipo de pactos en los tiempos de Pedro Sánchez sólo pasan si benefician al PSOE" y que "nunca tienen reciprocidad". Suceden "porque el PP ayuda en ese momento al PSOE, no porque el PSOE ayude al PP", ha zanjado.

Escucha el monólogo completo de Carlos Herrera:

Audio