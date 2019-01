¿Por qué Vox está en contra de la Ley de violencia de género?

Vox no dará su apoyo a un gobierno de PP y Cs en Andalucía si no eliminan, "entre otros", el punto de su acuerdo programático en el que se comprometen a implementar "con dotación presupuestaria suficiente" todas las medidas incluidas en la ley de prevención y protección integral contra la violencia de género.

Así lo ha anunció la formación en su cuenta de Twitter, donde criticó que PP y Ciudadanos se hayan comprometido a aplicar "las medidas dictadas por la ideología de género y las asociaciones feministas podemitas radicales". Por ello, fueron contundentes al expresar su rechazo: "Vox no les dará su apoyo si no eliminan, entre otros, este punto de su acuerdo".

Pero, ¿por qué Vox no está de acuerdo con esta Ley? Javier Ortega Smith ha dado este viernes en 'Herrera en COPE' los motivos. En su entrevista con Carlos Herrera, el Secretario General de Vox ve necesaria reformarla siguiendo cuatro puntos básicos: "Tienen que ser leyes que amparen a todas las víctimas, debe ser constitucional (no lo es que no se trate por igual a hombres y mujeres), respetar el principio de la presunción de inocencia y cortar todo el negocio que existe en torno a esa ley: asociaciones clienterales y los lobbys de PSOE y Podemos. Debe haber un corte o una supresión de todas las subvenciones que no vayan directamente a las víctimas".

EL PSOE ASPIRA A UN GRAN ACUERDO

Frente a Vox, el grupo parlamentario socialista está recabando apoyos para la convocatoria de una reunión extraordinaria de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ha anunciado hoy su portavoz en el Congreso, Rafael Simancas. El dirigente ha preguntado al PP y Cs "dónde están", si del lado de los partidos que luchan contra la violencia de género o del "discurso machista" de Vox. El portavoz socialista ha hecho estas consideraciones después de que ayer Vox pusiera sobre la mesa la sustitución de la ley de violencia de género por otra "realmente eficaz" para apoyar el pacto de gobierno de PP y Cs en Andalucía. "¿Están con las mujeres y el 8 de Marzo o con Vox y el neofranquismo?", se ha preguntado Simancas, quien ha considerado que "no se puede soplar y sorber a la vez".

El representante socialista ha asegurado que su partido va a preguntar a los líderes del PP y de Cs, Pablo Casado y Albert Rivera, si están dispuestos a desproteger a las mujeres a cambio de gobernar en Andalucía. Simancas ha manifestado su preocupación por el hecho de que Casado asuma el discurso de Vox, "de extrema derecha machista", ya que al hablar de violencia domestica "niega el componente machista" y retrocede "más de cuarenta años".

De esta forma, se desprotege a las mujeres frente a los maltratadores y asesinos, ha advertido Simancas, que ha insistido en que "no se puede estar a la par con Vox y el 8-M", ya que es ir contra la Constitución y el Estatuto de Autonomía andaluz y un retroceso en la lucha por la igualdad de las mujeres