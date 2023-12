Podemos "toma nota" con Sumar por no dejar a Belarra intervenir en el Congreso sobre Gaza

El portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, ha expresado su malestar con Sumar y ha avisado de que "toma nota" después de que la dirección del grupo parlamentario no haya permitido intervenir a la exministra de la formación morada Ione Belarra en el pleno de este martes sobre Gaza.

Además, Serna ha insistido en sus presiones al PSOE al recordar que en esta nueva etapa actuarán con autonomía y si los socialistas "no quieren negociar con Podemos (los presupuestos de 2024) será porque no hacen falta los diputados de Podemos y que tienen los números por otra parte".

"Para votar a favor de los presupuestos tendremos que conocerlos y negociarlos con el PSOE. Compete al PSOE y al Gobierno de Sánchez que decidan si necesitan o no el voto de los diputados y diputadas de Podemos", ha comentado en una rueda de prensa en el Congreso.

En esta rueda, el portavoz de Podemos ha expresado su "malestar" con la dirección del grupo parlamentario de Sumar, de la que no forman parte los morados, por no haber "permitido" que Belarra intervenga en el pleno de este martes en el Congreso, en el que comparece el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para informar de la situación en Gaza e Israel.

"La dirección de Sumar no ha permitido que ningún diputado de Podemos tome la palabra en el Congreso surgido de (las elecciones) del 23 de julio. Tomamos nota", ha declarado.

En su opinión, Belarra "tenía mucho que decir" en el pleno de este martes al ser "una de las voces más claras que en Europa se ha pronunciado contra el genocidio de Netanyahu y ha pedido acciones concretas para pasar de la moral a la política".

Sin embargo, ha lamentado que "a última hora" se les informó de que quien intervendría en representación de Sumar en el pleno sería el diputado Agustín Santos, próximo a Yolanda Díaz, descartando la opción de que intervengan varios diputados del grupo, entre ellos la propia Belarra.

"No estamos de acuerdo con esta decisión, creemos que se hurta la voz de Podemos en el Congreso de los Diputados con un tema donde la exministra podía aportar mucho. Hemos mostrado el malestar con este nuevo veto de Sumar a Podemos", ha añadido.

Por su parte, la portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ha dicho en una rueda de prensa previa que decidieron que intervenga Santos por haber sido embajador en la ONU y tener una "gran trayectoria" y conocimiento en temas internacionales y "en particular" con la situación de Palestina".

"Podemos conoce esta decisión y no me cabe la menor duda de que (Santos) es la persona adecuada para llevar a cabo esta intervención", ha apuntado la portavoz, mientras que fuentes de Sumar han comentado que no creían que Podemos se hubiera molestado por ello.