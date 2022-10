Podemos replica al PSOE y subraya que desconocía la cifra de subida del 26% en el gasto militar

Podemos sostiene que desconocía el porcentaje del 26% del aumento del gasto militar y que no se le proporcionaron por parte del ala socialista información precisa de esta materia durante la negociación presupuestaria.

Todo ello después de que la titular de Hacienda, María Jesús Montero, haya afirmado esta mañana que el equipo negociador del espacio confederal conocía como quedaba el apartado de Defensa en respuesta a las críticas del portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, quien ayer acusó de deslealtad a su socio y tildó de "vergüenza" que les ocultara un aumento unilateral de ese calibre.

Sobre la polémica generada, fuentes del sector morado precisan que se acordó con el PSOE, como explicitó la propia vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y diversos líderes de la confluencia, que el gasto en defensa no computaba dentro del techo de gasto y que también eran consciente de que eso implicaba que habría inversión por la vía de los planes especiales asociados a las Fuerzas Armadas.

Por tanto, conceden que ese mecanismo contable era una carta que tenía el PSOE y que en este punto no hay contradicción dentro de Unidas Podemos, pero sí alegan que los socialistas en ningún momento les reveló esa subida porcentual.

Es más, desde el ala morada explican que el apartado de defensa, con esas condiciones ya definidas desde hace un par de meses, no formó parte de la negociación presupuestaria, aunque en la última semana desde su equipo negociador (del que forma parte el secretario de Estado Nacho Álvarez) se preguntó a Hacienda cómo iba a quedar la parcela del gasto militar.

LA INFORMACIÓN SOBRE DEFENSA FUE IMPRECISA

Y aquí, según fuentes del socio minoritario, desde este departamento dieron explicaciones imprecisas y no se aportó una cifra. También apuntan que no tuvieron acceso al documento marco de como quedaba el reparto concreto de Defensa, como sí ocurrió en años anteriores, pero que no había motivo para desconfiar del PSOE y el equipo negociador no intuyó nada raro en esta parcela.

Por tanto, aseveran que en todo el espacio confederal el porcentaje del 26% era desconocido, en línea con la postura de Echenique, y que dentro de Unidas Podemos no gusta esta decisión. Así, recalcan que el propio Echenique ya dijo que iban a estar vigilantes sobre cómo quedaba esa partida concreta.

No obstante y pese a estar en disconformidad, matizan que ese incremento, según los datos ofrecidos ayer, parece incidir en generación de puestos de trabajo y en enclaves industriales del país, asociados por ejemplo a Navantia. Ahora, desde Podemos trasladan que ahora toca ver si esta cuestión dificulta la negociación de las cuentas con los socios de investidura.

PSOE VE UNA POLÉMICA ARTIFICIAL

Por su parte, la titular de Hacienda ha recalcado que es "evidente" que su socio conocía los pormenores del gasto en defensa, pues es evidente que era una cuestión de actualidad que se planteó en la negociación, y desconoce si Echenique concretamente estaba al tanto. Por tanto, ha deslizado que dudar de que Unidas Podemos no estaba informado entrañaba "menospreciar" a su propio equipo negociador.

Respecto a esta controversia, fuentes socialistas expresan su desagrado por esta polémica artificial generada por el portavoz del grupo confederal y que resulta insultante. Por tanto, insisten en que la formación morada sabía de estos planes e interpretan su queja como una crítica interna a su equipo negociador para los Presupuestos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y es que en estas cuentas públicas los morados han logrado una parte relevante de su programa fiscal, pero en el segundo apartado de negociación no han conseguido desbloquear la ley de vivienda y el avance en la ley de familias ha sido parcial.

Por otro lado, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha insistido este martes en recriminar al PSOE el aumento del gasto en Defensa, aunque ha reconocido que su partido es socio minoritario del Gobierno por lo que tienen que aceptar esta condición.