PNV: Hay que buscar una solución al encaje territorial de Euskadi y Cataluña

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, ha advertido que hay buscar "una solución al problema de encaje territorial en Euskadi y Cataluña", y ha invitado a los partidos de ámbito estatal a enfrentarse al problema, en vez de "ser tan acríticos con la Constitución".

Esteban ha comparecido este viernes en una rueda de prensa en Bilbao con motivo del aniversario de la aprobación de la Constitución.

Durante la misma se le ha preguntado también por las negociaciones para la investidura, sobre las que se ha limitado a comentar que no descartaría que pudiera haberla antes de Navidad.

"Dada la complejidad de los posibles acuerdos (para la investidura), cuanto antes se haga mejor, porque el paso del tiempo puede complicar las posiciones, pero hay mucho que avanzar y hablar", ha dicho Esteban.

Sobre la Constitución, el diputado ha recordado que en Euskadi fue aprobada solo por el 30 por ciento del censo en el referéndum de 1978, en el que el PNV pidió la abstención y a la que no apoyaron "porque no reconoce a la nación vasca".

Según Esteban, se trata de un texto "que no es aceptado de buen grado por la mayoría de la sociedad vasca, con el que la mayoría de este pueblo no se ha sentido a gusto".

Además, con el paso del tiempo, "las posibilidades de ese texto se han ido devaluando", por dos motivos: por una parte, "por la actitud de los Gobiernos y partidos que la han aplicado de una manera poco generosa. Todavía hoy hay un Estatuto de autonomía no cumplido en su totalidad, lo que dice mucho de la interpretación de los diferentes gobiernos españoles y cómo han jugado a ir utilizando la ley para hacer política, ellos que tanto hablan de cumplir la ley".

Por otra, "las posibilidades de la Constitución se han visto muy limitadas por las sentencias del Tribunal Constitucional".

"Los partidos de ámbito estatal deberían plantearse por qué año tras año las formaciones que nos sentimos alejadas del texto constitucional recibimos el apoyo mayoritario, una y otra vez, de la sociedad vasca".

Esteban ha agregado que el modelo del Estado "hace aguas, necesita una reparación. Lo que hace falta es enfrentar la realidad, las realidades nacionales y aquellas que no lo son. Saber diferenciarlas y reconstruir (el modelo) con una fórmula, que partiendo del reconocimiento nacional, pueda encontrar acomodo y duración en el tiempo".

"Hay que buscar ya, porque el modelo no se sostiene más, una solución al problema de encaje territorial en Euskadi y Cataluña. A esto es a lo que deberían enfrentarse (los partidos de ámbito estatal) y no ser tan acríticos con la Constitución".

Sobre la posibilidad de que un gobierno PSOE-Podemos de más opciones para este encaje territorial, Esteban ha comentado que "me gustaría creer que sí, pero no voy a hacer de adivino. No se me oculta la dificultad del momento político ni las presiones internas que pueda tener el PSOE".