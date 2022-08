El PNV anuncia su apoyo al decreto energético y guía a los socios para su aprobación mañana en el Congreso

El PNV ha anunciado este miércoles que votará a favor de la convalidación del decreto sobre ahorro energético que mañana debate el Pleno del Congreso por "responsabilidad", lo que allana el camino para que el Gobierno saque adelante una norma que cuenta con el rechazo del PP, Vox y Ciudadanos.

Sin embargo, el grupo vasco ha anticipado que no respalda que el decreto ley sea tramitado como proyecto de ley, lo que permitiría introducir enmiendas a partir de las propuestas que posteriormente pudieran hacer los grupos parlamentarios del Congreso.

En un comunicado, el PNV asegura que las medidas contempladas deben aplicarse "con inmediatez" a fin de que "logren el efecto requerido" y valoran que la vicepresidenta Teresa Ribera haya alabado el Plan de Contingencia del Gobierno Vasco de cara al futuro Plan de Contingencia del Ejecutivo central.

Eso sí, lamentan los diputados vascos las "formas" empleadas por el Gobierno y piden más "diálogo y negociación" para el próximo período parlamentario de sesiones que comienza en septiembre.

Además, emplazan a Pedro Sánchez y su gabinete a "actuar con lealtad" y "erradicar los decretos ómnibus" que mezclan asuntos dispares y "polarizan los debates, dejando a los grupos parlamentarios con un escaso margen de maniobra".

Respecto a su negativa a que se tramite como proyecto de ley, argumentan el "sentido común" porque las medidas energéticas tienen carácter temporal y no serviría de nada modificarlas vía enmiendas, que podrían acabar con un texto "confuso".

Por su parte, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, no ha precisado este miércoles si su partido apoyará el real decreto ley de ahorro energético, que intentará mejorar por medio de la negociación.

En declaraciones antes de asistir a la Diputación Permanente del Congreso, Rufián ha asegurado que nunca adelanta el sentido de voto de su grupo, pero que este decreto incluye “algunas medidas que hemos venido defendiendo”.

“Lo que lamentamos es que sean medidas coyunturales y no estructurales, pero negociaremos hasta el último momento para al menos intentar mejorarlo”, ha asegurado.



Preguntado por el hecho de que el real decreto ley incluye propuestas como el rescate de las radiales de Madrid, Rufián ha señalado que “todo el mundo sabe que es tramposo incluir según que cosas: pero si no lo negociáramos por eso, no negociaríamos nada, y la gente nos pide ser útiles”, ha explicado.