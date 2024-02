El PP pide explicaciones "con celeridad" a Armengol por el caso Koldo: "Las contrataciones la implican directamente"

Los 'populares' critican la "falta de empatía" del Gobierno en relación con las reclamaciones de los agricultores y ganaderos

El PP ha reclamado explicaciones "con celeridad" a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, por el caso Koldo, puesto que considera que "las contrataciones la implican directamente a ella".

Así lo ha explicado el portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Vicente Marí, en una rueda de prensa este viernes junto con otros diputados y senadores, en la que ha reclamado a Armengol explicaciones "con celeridad" sobre la trama de comisiones en contratos de material anticovid de la que supuestamente formaba parte el socialista Koldo García, que era asesor del entonces ministro José Luis Ábalos, en relación con los contratos firmados cuando era presidenta de Baleares.

Asimismo, el PP ha registrado un escrito de queja y amparo a la Mesa del Congreso de los Diputados por el "cúmulo de arbitrariedades" en las decisiones de la presidenta de la Cámara.

Por otro lado, los 'populares' han remarcado su "compromiso" con el sector primario y han reclamado que el Gobierno central tenga en cuenta la insularidad de Baleares. "El Gobierno no escucha, no dialoga y no busca soluciones", ha considerado el senador del PP por Baleares Cristóbal Marqués, remarcando que muestra "una total falta de empatía" con el sector.

