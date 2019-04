Sánchez insiste en negar pactos con el independentismo y las redes le recuerdan la hemeroteca

Twitter es fulminante, no existe derecho al olvido. Seas de un lado ideológico o e otro, nadie olvida, y aunque los simpatizantes y afiliados más acérrrimos trabajen en ocultar y silenciar las vergüenzas de sus partidos, otros no tienen reparos en sacarlas a la luz.

Y la hemeroteca ha hecho su trabajo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien no tuvo reparos en asegurar, en el segundo debate electoral, que él no ha pactado con los independentistas: “Es falso, por mucho que traten de repetirlo. Falso es falso. NO es NO y NUNCA es NUNCA”, y a esas afirmaciones acompañaba el vídeo de sus afirmaciones.

Yo no he pactado con los independentistas. Es falso, por mucho que traten de repetirlo.

Falso es falso.

NO es NO y NUNCA es NUNCA.#ElDebateDecisivo pic.twitter.com/riWKoAPLcj — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 23 de abril de 2019

Los tuiteros no han tardado en responder a Sánchez con decenas de vídeos y noticias recordándole la cruda realidad: Bildu afirmó haber recibido llamadas desde la presidencia para llegar a acuerdos.

También le han recordado otros tantos momentos:

Tú no...¿"tal vez habrán sido ellos los que han pactado contigo"? — josé Miguel (@migu94364342) 24 de abril de 2019

Pedro, ERC, PDeCAT, EH Bildu, votaron a favor de la moción de cesura para hacerte presidente por amor al Arte, ¿No?. Si yo entiendo que te quieres mucho y que te miras al espejo repitiendo "Guapo, eres el mejor", pero hombre, deja de mentir, que somos mayorcitos... pic.twitter.com/bMJ63wUiWR — José Vega (@jvegavara) 24 de abril de 2019

Cuando presentaste la moción de censura con el apoyo de los separatistas/golpistas, ¿acaso no llegaste a un acuerdo? ¿Ellos te dieron su apoyo gratis total? — pedroserenado (@CLSaavedra1) 24 de abril de 2019

Y No piensas decir si Indultarías a los Golpistas... No es no. Y no lo vas a decir! — Astro-Man (@AstroMa93574720) 23 de abril de 2019

Vivimos en Matrix �������� — Yiya����‍♀️ (@lydruf) 24 de abril de 2019

Cómo que no?

Entonces la reunión con Torrá qué fue?

Y por qué te han dado el apoyo para la moción?

Y por qué dicen que te volverán a apoyar? — La Tabarra (@porculerototal) 23 de abril de 2019

Lo peor no es que has pactado y enviaste a Pablo Iglesias a la carcel a pactar con Junqueras,sino que si ganas lo volverás a hacer y te has comprometido al referéndum como dijo la gogo del Llobregat y con el 65% de los que vayan a votar 2M de catalanes les darás la Independencia — o (@ojicid) 24 de abril de 2019

Paco Vázquez: "Me duele decirlo, pero el PSOE es el tonto útil d Podemos y el separatismo"

El "actual" @PSOE d Pedro Sánchez no tiene nada que ver con el SOCIALISMO ESPAÑOL

Al PSOE, en términos taurinos... Zapatero le dió la puntilla y Sánchez le ha dado la estocada. D.E.P. — Retiquio (@Retiquio) 24 de abril de 2019

Claro, y por eso no dices si los vas a indultar, y por eso hicisteis ese proyecto de presupuesto que regaba de millones a Cataluña y Euskadi. — EMM (@em_martinez7) 24 de abril de 2019

No pactaré con populistas, ni con amigos de terroristas ni con golpistas. ... entonces llegó a la presidencia con mayoría absoluta? ������ — �� (@mjcv61) 24 de abril de 2019

Además, el mismo Sánchez fulminó al Abogado del Estado que puso “rebelión” en la acusación contra el independentismo catalán.

No, claro que no Pedro Indultez https://t.co/p8GPcmQ7cv — pilar ������ (@realco__) 24 de abril de 2019

Incluso algún que otro tuitero le ha puesto humor a dicha afirmación y ha imitado el estilo de Carmen Calvo y su famoso “el presidente nunca ha dicho eso”:

Pedro Sánchez no pactó con los independentistas. Fue su persona — Gundisalvo (@AdocDr) 24 de abril de 2019

El que pactó fue Pedro Sánchez.

El Presidente no pactó.



¿O es al revés?

Ay hijo, qué lío (o lía). — Irene Mortero Ⓥ (@Irene_Mortero_) 24 de abril de 2019