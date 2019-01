El paralelismo entre Franco y Vox que subleva al partido de Abascal

En la época de Franco "las mujeres fueron despojadas de cualquier derecho. De hecho, una mujer casada necesitaba permiso de su marido hasta para abrir una cuenta bancaria". Ahora, "una nueva fuerza en la política española" tiene "sus miras puestas en los derechos de las mujeres".

La postura de Vox en materia de violencia de género llega hasta el medio americano politico.com que esta semana ha cargado duramente contra el partido de Santiago Abascal.

En "La brecha de género en España", se asegura que la "extrema derecha ha hecho de la batalla contra el 'feminismo supremacista' una parte clave de su mensaje". El artículo señala que el apoyo al feminismo se ha multiplicado en los últimos años, pero las activistas feministas temen que la influencia de Vox se esté extienda.

Con la llegada de la democracia y la Constitución, dice el artículo, se consagraron el derecho de las mujeres a la igualdad. Y eso ha tenido su culminación con la llegada de Pedro Sánchez al poder y "el Gobierno más feminista del mundo desarrollado", donde las mujeres ocupan dos tercios de los cargos ministeriales.

Iván Espinosa de Los Monteros, vicesecretario de Vox, responde al autor del demoledor artículo en su cuenta de Twitter.

Dear @Hedgecoe if only you had started your article setting a little background on what the situation is in Spain, instead of going for the easy-to-the-brain “far-right vs women’s rights” line, perhaps your readers would have been treated to a more fair and balanced story. How... — Iván (@ivanedlm) 24 de enero de 2019

...sad that you chose to avoid explaining that Spain has created “man courts” that prosecute men only; that a woman’s testimony out of a court of law is enough to tigger financial aid for her; or that men are routinely sent to jail before a judge has heard them, no habeas corpus — Iván (@ivanedlm) 24 de enero de 2019

"Vox está comprometido con la igualdad de derechos para todos los españoles, independientemente del género, como dice nuestra Constitución. La igualdad de derechos no significa mejores derechos para la mitad de la población sólo porque son mujeres

Vox is indeed committed to equal rights for all Spaniards, regardless of gender, as our Constitution says. Equal rights does not mean better rights for half of the population just because they are women. We will continue to support the extension of those rights to all... — Iván (@ivanedlm) 24 de enero de 2019

...especially to seniors, children, LGTBs and other women (sisters, daughters) not covered under the current law, as well as men. Finally, your depiction of Spain as a hostile nation to women is simply false. We are listed as one of the world’s best countries to live in for women — Iván (@ivanedlm) 24 de enero de 2019

Vox ha llegado y Santiago Abascal "está emprendiendo una campaña contra lo que él considera la criminalización de los hombres" que fundamenta en que, según afirma, el 87% de las acusaciones de mujeres contra hombres son falsas. "Los expertos judiciales han desmentido esas afirmaciones", asegura el texto.

"La cruzada de Vox contra la corrección política parece haber alentado a otros a hablar en términos similares. Figuras públicas, comentaristas de medios y miembros de alto rango de la Iglesia Católica se han unido. El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, ha dicho que el feminismo radical está "inflado con el supremacismo, el resentimiento y la ideología de género, con orígenes inequívocamente marxistas", dice el artículo.