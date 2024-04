Page pide implicación a instituciones, agentes sociales y partidos C-LM en debate para cambiar normas de trasvase

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido a las instituciones, los partidos políticos y los agentes sociales y empresariales de la región que participen en el proceso de consulta pública, abierto hasta el 2 de mayo, de cara a conformar el futuro Real Decreto que venga a cambiar las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Durante su intervención en la III Jornada 'Castilla-La Mancha, tierra de oportunidades: modelos de negocio para el siglo XXI', en la sede de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), García-Page ha pedido "por favor" a todos los presentes que "contribuyan, en la medida de lo posible, a poder dar su opinión y su mensaje".

"Fedeto, el Tajo y la provincia y nosotros, nos definimos por el eje que cruza toda la provincia, que es el Tajo. Está ahora mismo abierto el debate y la oportunidad de dar la opinión sobre cuáles deben ser las reglas", ha evidenciado, apelando a que "ayuntamientos, diputaciones, partidos políticos, agentes sociales, empresariales, defendiéramos lo nuestro".

"Que no tenga nadie duda de que en otros sitios lo van a hacer", ha asumido el presidente regional, que ha recordado que esta Comunidad Autónoma ya ha "ganado cinco sentencias, cinco sentencias en el Tribunal Supremo, que nadie dice que esto es un compadreo político. Nos ha costado años y años a este Gobierno estar peleando para tener razón en el Supremo y lo dejo muy claro, hemos hecho un acuerdo con el Gobierno de España, me hubiera gustado también con las comunidades autónomas, que no alcanza ni siquiera el cien por cien de lo que los jueces nos han dicho que tenía que ser".

El responsable autonómico ha precisado que esta región ha sido incluso, con esas cinco victorias judiciales, "generosos en la transición que tiene que haber hacia un menor trasvase e incluso diríamos a la desaparición progresiva del trasvase en favor del agua que nunca va a faltar y que va a ser el agua del futuro, que es el agua, obviamente, que tenemos en el mar, inagotable", ha concluido.