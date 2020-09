Otegi dice que los homenajes a terroristas etarras "no se hacen para herir a las víctimas"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado este martes que los recibimientos a presos de ETA puestos en libertad "no se hacen para herir a las víctimas", y ha pedido "respeto a todos los relatos, a todas las víctimas y a todos los que han sufrido".

En una entrevista concedida a ETB1, Otegi se ha preguntado si, "cuando se habla de convivencia, de verdad se quiere promover esa convivencia, o se instrumentaliza para erosionar algunas posiciones políticas e imponer un único relato".

El dirigente independentista ha asegurado que, "para una parte de esta sociedad", los militantes de ETA "son militantes políticos", algo que, en su opinión, "rompe un relato concreto".

"Nosotros sacamos la lucha armada de la ecuación política vasca. ETA está disuelta y desarmada. Hemos reconocido el daño causado. ¿Por qué una y otra vez unos y otros quieren poner encima de la meas el debate de ETA?", se ha preguntado.

Así, ha asegurado que la izquierda independentista es "partidaria de la convivencia" y que "no negamos el relato de nadie". "No negamos el sufrimiento de nadie, reconocemos el sufrimiento de todos, reivindicamos la reparación de todos y respetamos el relato de todos. Pero todos los relatos deben ser respetados. Pedimos respeto a todos los relatos, a todas las víctimas y a todos los que han sufrido", ha insistido.

En este sentido, ha reiterado que los recibimientos a presos de ETA "no se hacen para herir a las víctimas" y "no se les hace un homenaje". "No se les dice que están de acuerdo al 100% con lo que ha hecho y 'viva tú'. Se les hace un recibimiento humilde y nada más", ha asegurado.

Así, se ha preguntado si los recibimientos a presos "arruinan la convivencia y el desfile que se hace en Intxaurrondo el 12 de octubre no". "De unos se habla continuamente, de lo otro no", ha concluido.