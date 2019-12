Oriol Pujol y Urdangarín, 'los modelos' en los que se fijan los presos del procès para salir de prisión

A falta de que la consejería de Justicia de la Generalitat -en manos de ERC- se pronuncie definitivamente sobre esa clasificación como presos de segundo grado que proponen las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners, Mas Enric y Puig de les Bases lo que ya empieza a vislumbrarse son los primeros permisos que disfrutarán en 2020. Para ello los nueve presos del procès tirarán de tres artículos del reglamento penitenciario.

Consideraciones políticas al margen no ha sorprendido esa clasificación en internos de segundo grado porque es el régimen en el que están la mayoría de presos españoles, sin antecedentes y con buena conducta en prisión. El régimen de primer grado es el más cerrado (para violadores, por ejemplo) y el tercero es el más flexible pero al que los presos separatistas no han llegado aún debido a la duración de sus condenas.

Y se puede decir que a estos nueve políticos en prisión 'les interesaba' este segundo grado y no el tercero. Sí que éste último es más abierto pero ante los recursos que se producirían la última palabra la tendría el tribunal sentenciador. Es decir, el Supremo. O lo que es lo mismo: Marchena. En el segundo grado los recursos terminan en la Audiencia de Barcelona.

Ahora mismo hay tres vías del reglamento penitenciario para que estos nueve condenados puedan empezar a poner un pie en la calle.

ARTÍCULO 100.2

Contempla la posibilidad de que el preso salga de la cárcel varias horas al día si éste logra un trabajo fuera de prisión, algo en principio fácil para Junqueras y compañía. Es por ejemplo al que se ha acogido Oriol Junqueras condenado a dos años y medio de cárcel por el caso de las ITV. Sale todos los días de la cárcel de Brians para trabajar en una empresa. Tiró de este artículo después de que se revocara el tercer grado que le concedió la Generalitat cuando llevaba poco más de dos meses en prisión. Los reclusos también usan este artículo para salir de prisión en el caso de cuidado de familiares aunque es menos frecuente.

ARTÍCULO 117

Permite que el reo salga varios días a la semana -no más de ocho horas al día- a hacer voluntariado. Pueden solicitarlo presos de baja peligrosidad social y sin riesgo de quebrantamiento de condena. Es al artículo al que ha recurrido Iñaki Urdangarín desde el pasado mes de septiembre para salir del cárcel de Brieva (Ávila) a hacer voluntariado los martes y jueves en el Hogar Don Orione de Pozuelo de Alarcón, en Madrid.

ARTÍCULO 154

Que recoge que cuando un preso cumpla la cuarta parte de la condena pueda a empezar a pedir permisos penitenciarios de no más de 36 días al año ni más de siete días seguidos. Es el caso de Urdangarín que como contamos en COPE ya la ha cumplido y podrá disfrutar de su primer permiso esta misma Navidad. En el caso de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart esa petición pueden empezar a formularla a partir de mediados de enero. Son los que más tiempo llevan en prisión y a los que menos condena les ha caído. En el caso del ex consejero de Interior, Joaquin Forn no podrá hacerlo hasta junio mientras que Junqueras o Forcadell debido a que sus condenas son más elevadas tendrán que esperar a principios del año 2021.

¿PARA CUÁNDO EL TERCER GRADO?

Es un régimen de semilibertad sin controles rígidos en el que en la práctica los presos solo van a la cárcel a dormir de lunes a jueves. Desde el momento en el que el interno cumple una cuarta parte de la condena puede empezar a pedirlo. Otra cosa es que se lo den. En el caso de condenas superiores a los cinco años el juez puede exigir que el preso haya cumplido la mitad de la pena para concedérselo.

Aquí es importante subrayar que las Juntas de Tratamientos de la cárceles pueden revisar cada seis meses la clasificación de los internos. Para los nueve presos del procès esa revisión tocaría en la próxima primavera.