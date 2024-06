O.Próximo.- Haniye afirma que las muertes de sus familiares por los ataques de Israel no detendrán la "resistencia"

Hamás insiste en que no aceptarán acuerdo alguno que no pase por un alto el fuego

El jefe del brazo político de Hamás, Ismail Haniye, ha reafirmado este martes que las muertes de algunos de sus familiares, entre ellos su hermana, durante las pasada horas como consecuencia de un nuevo ataque de Israel sobre la Franja de Gaza no supondrá retroceso alguno en las demandas y la resistencia de los palestinos.

"Los mártires de mi familia son los mártires de nuestro pueblo, y los mártires de nuestro pueblo son también mi familia. No hay diferencia entre mártires y todos ellos han sido elegidos por el Misericordioso en nuestro camino hacia la victoria y la libertad", ha expresado Haniye, informa el diario palestino 'Filastin'.

En sus primeras declaraciones tras conocerse este martes que al menos diez de sus familiares han muerto como consecuencia de un bombardeo del Ejército israelí sobre el campamento de refugiados de Shati, en el norte de la Franja, Haniye ha rechazado que los ataques contra su familia vayan a detener la "resistencia".

"Si el enemigo criminal piensa que atacando a mi familia cambiará mis posiciones y la resistencia de mi familia, entonces se engaña porque cada mártir en Gaza y Palestina son de mi familia", ha dicho Haniye, quien ha incidido en que la "sangre de los mártires" obliga a "no transigir" y "no desesperar".

ALTO EL FUEGO COMO CONDICIÓN 'SINE QUA NON'

Asimismo, el jefe del brazo político de Hamás ha insistido en que no aceptarán acuerdo alguno que no pase por un alto el fuego y el "fin de la agresión". Se trata de una posición, ha subrayado, que "no cambiará en ningún momento".

En ese sentido, ha subrayado que toda propuesta para la Franja de Gaza una vez finalice la guerra debe ser "puramente palestina", ya que "nadie tiene derecho" a interferir en las cuestiones que atañen al pueblo palestino.

Haniye ha reprochado que a pesar de la "flexibilidad" mostrada por Hamás durante las negociaciones, Israel ha insistido en agudizar la tensión, primero bombardeando a gran escala la Franja sin distinguir entre civiles, y después invadiendo Rafá y provocando desastres humanitarios con los bloqueos de los pasos fronterizos.

Por último, ha apelado a la comunidad internacional para que actúe y detenga "la agresión" israelí, así como para facilitar la entrega de ayuda humanitaria.