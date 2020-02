La opinión de Jesús Vidal, como lingüista, sobre el lenguaje inclusivo que ha sorprendido a todos

El actor Jesús Vidal, parte del reparto de la película 'Campeones', fue entrevistado este domingo en el programa de Cristina Pardo en La Sexta, 'Liarla Pardo'.

En un momento dado, la conversación derivó hacia el tema del llamado lenguaje inclusivo, que desdobla el género masculino y femenino del habla. “Ya que eres filólogo, me gustaría saber tu opinión sobre algo que genera mucha controversia. Miembros, miembras, consejo de ministras... ¿eso está bien dicho? ¿Está mal dicho? ¿Da igual? ¿Tú que opinas, tú que sabes de eso?”, preguntó Pardo.

La respuesta del actor no ha dejado indiferente a nadie: “Filológicamente, desde el punto de vista de la ortodoxia, digamos, no está bien dicho. “A partir de ahí, no voy a ser más papista que el Papa. Si usar el lenguaje, entre comillas, mal, sirve para concienciar a la gente de la inclusión, de la igualdad de género, pues acepto pulpo como animal de compañía”, contestó Vidal.

- Oye, ya que eres filólogo, ¿qué opinas de lo de miembros y miembras, Consejo de Ministras?



- Si usar el lenguaje, entre comillas, "mal", sirve para concienciar a la gente de la inclusión y la igualdad de género, pues acepto pulpo como animal de compañía.

Las reacciones de las redes sociales a las palabras de Vidal han sido mayoritariamente a favor, aunque también ha habido quien ha criticado la postura de Vidal.

